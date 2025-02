Successo di partecipazione per la Volkswagen Barletta Half Marathon che, pur essendo ancora una competizione giovane, ha già fatto parlare di sé per l’entusiasmo che ha suscitato tra i partecipanti e per la sua alta affluenza, registrando numeri importanti anche in questa edizione.

Stamani, attive la 10 K non competitiva, la 21 K e la classica maratona da 42.125 K.

Tuttavia, proprio durante la mezza maratona si è verificato un episodio che ha messo in luce alcuni problemi organizzativi, coinvolgendo Valerio Santoro di Manfredonia, iscritto con la società ADS Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo.

Santoro, uno dei corridori più apprezzati nella sua categoria, aveva iniziato la sua prova con l’obiettivo di percorrere i 21 chilometri della mezza maratona nel miglior tempo possibile. La sua performance era promettente: al termine della gara, infatti, il suo tempo segnato era 1.13.53’, un tempo competitivo, a ridosso del quartetto di testa, in linea con le sue capacità. Tuttavia, pochi chilometri prima di raggiungere il traguardo, il suo percorso ha subito un imprevisto che lo ha costretto a un ulteriore sforzo.

Valerio Santoro ha dichiarato che al 20° chilometro ha dovuto fermarsi due volte a causa della mancanza di chiarezza lungo il percorso e dell’assenza di indicazioni chiare per i partecipanti. Secondo il suo racconto, la situazione è peggiorata man mano che si avvicinava alla conclusione, dove la protezione civile non è stata in grado di fornire supporto tempestivo e le indicazioni per il traguardo erano confuse.

Il disguido non si è limitato alla semplice difficoltà nella gestione del percorso: Santoro ha infatti percorso un totale di 25 km, invece dei previsti 21.097 km, e il suo tempo finale di 1.29.47, che avrebbe dovuto segnalare una prestazione di alta qualità, è stato erroneamente segnato come un risultato più elevato. Questo errore ha generato non poco sconforto e frustrazione per il corridore, che ha visto il suo tempo finale alterato da un disguido logistico.

L’atleta ha parlato chiaramente di una mancanza di una struttura organizzativa solida durante l’evento. I suoi commenti hanno messo in evidenza le difficoltà che altri corridori hanno affrontato lungo il tragitto. “Non c’era organizzazione. Al 20° chilometro mi sono fermato due volte. I primi 4 chilometri sono stati insieme a gruppi, ma poi ho perso ogni riferimento per completare la gara correttamente”, ha detto Santoro, aggiungendo che le informazioni mancavano in vari tratti, creando disorientamento tra i partecipanti.

Valerio Santoro, così come altri atleti, rimane in attesa di una risoluzione equa del disguido.

“Nonostante questo spiacevole disguido, ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, la mia famiglia, mio fratello, i miei genitori, gli sponsor: Di Cosmo Carni e Food e StatoQuotidiano.it per il sostegno. Testa alla prossima gara, con forza, onore e impegno!”.