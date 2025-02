Genova piange la scomparsa di Elena, 18 anni, unica in Italia a essere affetta da una rarissima malattia genetica: la mitocondriopatia geneticamente determinata (Nubpl). Questa patologia, che colpisce solo una ventina di persone nel mondo, blocca la crescita e provoca il progressivo spegnimento degli organi interni.

A dare la notizia è stata la madre, Andreea Porcilescu, con un messaggio commovente sui social:

Elena è morta presso l’ospedale Gaslini di Genova, dove era ricoverata da settimane. Nonostante la malattia, non ha mai rinunciato alle sue passioni, la musica e il cucito, affrontando ogni giorno con determinazione e forza.

La sua storia era stata raccontata dalla madre in un’intervista a Fanpage.it:

“Quando Elena è nata, nel marzo del 2006, era una bambina come le altre: sana, forte e sveglia. Poi, a 18 mesi, una broncopolmonite ha cambiato tutto. Da allora, ricoveri continui, perdita di peso, e la consapevolezza che qualcosa non andava. Non cresceva più come avrebbe dovuto”.