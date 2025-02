Apricena: Protagonista della Puglia alla BIT di Milano

Una gemma nel cuore della Capitanata, la nostra città si è presentata con orgoglio alla BIT di Milano, aprendo ufficialmente la giornata dedicata alla Puglia. Un territorio ricco di storia, tradizione e una vitalità che si riflette in ogni angolo del paese.

Dal fascino del centro storico alle esperienze autentiche che coinvolgono ogni visitatore, questa località è un luogo dove passato e presente si incontrano per offrire momenti unici.

Gli eventi che animano la animano, come il Carnevale, la Festa Patronale, la Rievocazione Medievale ed il Festival Suonincava, sono solo alcune delle ragioni per cui è una meta sempre più apprezzata. Un luogo che non smette di crescere, con una visione chiara e il giusto supporto per far brillare il proprio potenziale.

La Nostra amata città continua a conquistare chi la scopre, diventando il cuore pulsante di una Puglia che si fa sempre più protagonista.

