Comitato cittadini: "Il quartiere Ferrovia di Foggia continua ad essere soffocato dai rifiuti"

l quartiere Ferrovia di Foggia continua ad essere soffocato dai rifiuti. Cumuli di immondizia invadono strade e marciapiedi, in particolare in via Monfalcone e via Montegrappa, dove i cassonetti sono perennemente stracolmi e molti incivili abbandonano i sacchetti direttamente a terra. Il risultato? Degrado urbano, cattivi odori e pericoli per la salute pubblica.

L’amministrazione comunale ha dichiarato di voler rendere la città “più pulita e ordinata” vietando il conferimento dei rifiuti la domenica, ma i fatti dimostrano il contrario: questa decisione si è rivelata controproducente, perché i rifiuti restano in strada per 48 ore, accumulandosi già dal sabato pomeriggio. Chi vorrebbe gettare correttamente la spazzatura il sabato sera trova i cassonetti già pieni e molti abbandonano i sacchetti a terra. Dov’è l’ordine? Dov’è la pulizia?

Amiu Puglia, la stessa azienda che gestisce i rifiuti a Foggia, garantisce a Bari una raccolta sette giorni su sette. Perché a Foggia no? La TARI è praticamente la stessa: 393 euro annui a Foggia contro i 426 di Bari. Paghiamo quasi la stessa cifra, ma riceviamo un servizio inferiore.

A Bari, inoltre, la Polizia Locale effettua da anni controlli con pattuglie in borghese e sanziona chi abbandona rifiuti per strada. A Foggia le pattuglie in borghese ancora non si vedono, ma sembrerebbe che il trend si stia fortunatamente invertendo con l’installazione delle fototrappole in città (per ora non in zona stazione).

Come gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, abbiamo più volte segnalato la situazione e inviato richieste formali per aumentare i controlli. Il 5 febbraio abbiamo scritto alla Polizia Locale e all’assessore di riferimento, sollecitando un intervento concreto in merito al fenomeno della sosta selvaggia in zona. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Se le istituzioni dicono che “non lasciano soli i cittadini”, perché ignorano le segnalazioni ufficiali?

Chiediamo:

– Raccolta dei rifiuti sette giorni su sette, come avviene nelle altre città, per evitare accumuli incontrollati.

– Controlli severi e multe per chi abbandona i rifiuti per strada, con pattuglie in borghese e fototrappole anche nel quartiere Ferrovia.

– Risposte concrete da parte delle istituzioni e non comunicati stampa, perché il degrado del quartiere Ferrovia non può più essere ignorato.

Foggia merita una gestione dei rifiuti efficiente.

Nota stampa a cura del comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia’.