Il Comune di Manfredonia, nella giornata del 4 febbraio 2025, ha preso un’importante decisione riguardante le indennità mensili da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale per l’anno 2025.

La determinazione è stata adottata dal Dirigente del III Settore, Matteo Ognissanti, con la Determinazione n. 191, con un impegno di spesa complessivo di 421.038,00 euro, destinato a coprire le indennità di funzione, nonché un ulteriore importo per l’Irap pari a 35.788,23 euro.

L’atto si inserisce nel quadro normativo che regola le indennità degli amministratori locali, in particolare riferendosi all’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto una nuova disciplina per le indennità di funzione dei sindaci e dei membri degli organi elettivi dei comuni, con modalità differenziate in base alla dimensione demografica del comune. In particolare, per il Comune di Manfredonia, che ha una popolazione tra i 50.000 e i 100.000 abitanti, le indennità si allineano con le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2022, parametrando le somme al trattamento economico dei Presidenti delle Regioni.

Secondo quanto stabilito dalla legge, le indennità di funzione dei Sindaci dei comuni di dimensioni medie (come quello di Manfredonia) vengono calcolate in percentuale sul trattamento economico dei Presidenti delle Regioni, con l’80% per i comuni capoluogo di provincia con oltre 100.000 abitanti, il 70% per i comuni con popolazioni comprese tra i 50.000 e i 100.000 abitanti, e proporzioni decrescenti per comuni più piccoli. Nel caso specifico, l’indennità per il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, e per gli altri amministratori locali è già stabilita e a regime per il 2025.

Il documento in questione sottolinea, inoltre, che le indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non sono in aspettativa. La Giunta Comunale di Manfredonia, attualmente in carica, rispetta questa condizione, con tutti gli Assessori in aspettativa e il Presidente del Consiglio Comunale non in aspettativa, e di conseguenza, la sua indennità è stata ridotta del 50%.

L’importo complessivo delle indennità per l’anno 2025, pari a 421.038,00 euro, è stato impegnato sul Capitolo 50 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio 2025. Ad esso si aggiungono ulteriori 35.788,23 euro per il pagamento dell’Irap, che sono stati destinati al Capitolo 395 del medesimo piano. È stato previsto anche un fondo per l’indennità di fine mandato del Sindaco, pari a 6.210,00 euro, che verrà corrisposto al termine del suo mandato, come stabilito dalla normativa.

Oltre agli impegni relativi alle indennità, il documento evidenzia la regolarità dell’operato amministrativo, confermando che non ci sono conflitti di interesse e che tutte le procedure sono state condotte in conformità con le normative anti-corruzione. La pubblicazione della Determinazione sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia garantisce la trasparenza dell’operazione, che sarà accessibile per 15 giorni consecutivi, come previsto dalla legge.

Tale impegno di spesa rappresenta un importante atto di pianificazione economica per l’anno 2025, in linea con le disposizioni nazionali e regionali, e conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale alla gestione delle risorse pubbliche, nonché l’impegno a garantire una corretta e trasparente erogazione delle indennità per i membri degli organi elettivi.

Le indennità di funzione per gli amministratori locali, infatti, sono fondamentali per il corretto svolgimento delle loro funzioni e devono essere adeguatamente pianificate in base agli sviluppi normativi, alle esigenze della comunità e alla sostenibilità finanziaria del Comune. Il Comune di Manfredonia ha dimostrato di adottare un approccio conforme alle normative, impegnando risorse che sono state attentamente verificate per garantire che non ci siano squilibri nel bilancio.

In conclusione, questa determinazione rappresenta un ulteriore passo nella gestione responsabile e trasparente delle risorse pubbliche, con un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale nel rispettare le normative statali e regionali, e nel garantire che le indennità di funzione siano stabilite in modo equo e responsabile per i membri eletti del Comune di Manfredonia.

Il prossimo passo sarà il monitoraggio continuo delle spese per assicurarsi che le risorse siano gestite correttamente nel corso dell’anno, con un ulteriore controllo sui pagamenti mensili da parte del Servizio Ragioneria, che provvederà a emettere i mandati di pagamento in base agli importi mensili stabiliti.