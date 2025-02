Foggia: parte la raccolta firme per il Parchetto San Lorenzo

Il 10 febbraio 2025 prenderà il via la raccolta firme per la petizione popolare volta alla realizzazione del “Parchetto San Lorenzo” nel quartiere omonimo, in Via Imperiale. Si tratta di una proposta innovativa e concretamente realizzabile, già lanciata online l’8 gennaio 2025 su Change.org (ricerca: PARCO VIA IMPERIALE) da un gruppo di associazioni e cittadini.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché trasformi un’area attualmente destinata genericamente a verde, ma inutilizzata, in un parco attrezzato per la comunità del quartiere San Lorenzo, situato a sud di Foggia. L’idea nasce dalla collaborazione tra numerose associazioni: Verde&Ambiente, ItaliaNostra, Legambiente “Gaia”, ARCI “Schinaia”, Ass. Civica Salice-San Lorenzo, Associazione Ipogei Forum Ambiente&Cultura e la scuola I.T.E.T. Notarangelo-Rosati Giannone-Masi. Anche i gestori di esercizi commerciali e i residenti della zona sostengono il progetto, animati da senso civico e dalla volontà di migliorare il proprio quartiere.

Dove firmare la petizione

Per sostenere l’iniziativa, i cittadini potranno recarsi nei punti di raccolta firme predisposti:

Scuola I.T.E.T. Notarangelo-Rosati Giannone-Masi

Farmacia Dr. Stefano Tartaglia

Amministrazione condomini Rosa Santangelo

Attività commerciali in Piazzale Imperiale

Un’area di aggregazione sociale e ambientale

Il progetto prevede la creazione di uno spazio di aggregazione sociale, con aree ludiche per bambini, orti didattici e spazi di incontro per giovani e anziani. L’area, di circa 7.200 mq, è già destinata a “Attrezzature d’Interesse Comune-Ricreative (RI)” e dispone di un pozzo artesiano, inutilizzato da oltre vent’anni, che potrebbe essere riattivato per garantire l’irrigazione attraverso un impianto adeguato.

Benefici per l’ambiente e la qualità della vita

Gli spazi verdi urbani organizzati sono fondamentali per la qualità della vita. Studi, come quello pubblicato dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Torino, evidenziano che le aree verdi migliorano la salute fisica e mentale dei residenti e aiutano a mitigare le alte temperature estive, contrastando le isole di calore generate dai cambiamenti climatici.

La richiesta al Comune

Con questa petizione, i promotori chiedono al Comune di Foggia di prendere seriamente in considerazione la proposta del Parchetto San Lorenzo, inserendola nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente 2025/2027. Un’iniziativa che non solo migliorerebbe la vivibilità del quartiere San Lorenzo, ma rappresenterebbe un valore aggiunto per l’intera città di Foggia.