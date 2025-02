Foggia. Il 18 febbraio prossimo, presso la sala dell’oratorio della chiesa San Pietro Apostolo di Foggia, l’associazione Giovanni Panunzio, ricorderà Concetta Rendiniello, amica, socia e colonna portante del decennale percorso associativo, scomparsa prematuramente a gennaio, segretaria personale dell’imprenditore Giovanni Panunzio, testimone preziosa delle vicende legate all’estorsione e all’omicidio del coraggioso imprenditore, a lui tanto vicina in quei difficili anni, così come poi è stata tanto vicina al figlio Michele e alla moglie Giovanna Belluna, aiutandoli e accompagnandoli in tutti questi anni fino ad oggi.

“Fondatrice e socia dell’associazione, Concetta, in modo discreto, ma allo stesso tempo vivace e preziosissimo, ha dato un contributo essenziale per la memoria di Panunzio e per tutto il nostro impegno associativo.

Ora che il suo generosissimo cuore ha smesso di battere, soffriamo la perdita di un’amica e la mancanza del suo aiuto e sostegno, pure sul piano umano, davvero insostituibili. Anche di lei Foggia deve essere grata. La ricorderemo, quindi, accanto a Panunzio e Mario Nero, come esempio di memoria attiva”.

Saranno presenti il Collettivo Mediante e Pino Ingrosso, musicista di assoluto rilievo artistico nazionale e di impegno civile. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Lo riporta foggiatoday.it