Foggia. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha respinto il ricorso presentato da Fenice – Qualità per L’Ambiente S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riguardo il rigetto della sua richiesta di verifica e certificazione per due interventi di ottimizzazione dell’illuminazione. La decisione è arrivata dopo una lunga battaglia legale iniziata nel 2018.

La questione legale

Fenice S.p.A., dopo aver presentato la sua proposta di progetto e programma di misura (PPPM) nel 2015 per l’ottimizzazione dell’illuminazione in due impianti, uno a Foggia e uno a Chivasso, aveva chiesto al GSE, nel 2017, una verifica e certificazione a consuntivo (RVC) per i risparmi energetici ottenuti. Tuttavia, il GSE aveva respinto la richiesta, sostenendo che gli interventi avessero iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM, contravvenendo alle normative stabilite dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012.

In particolare, il GSE aveva evidenziato che il progetto non rispettava la condizione fondamentale secondo la quale gli interventi dovevano essere “ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione” al momento della presentazione della PPPM.

I motivi del ricorso

Fenice S.p.A. ha contestato la decisione, sollevando quattro motivi di ricorso, tra cui la presunta violazione di leggi e normative, il vizio di procedura, la motivazione insufficiente e l’errore di valutazione dei fatti da parte del GSE. La società ha anche sostenuto che il GSE avrebbe cambiato posizione ingiustificatamente, mutando il proprio orientamento sulla conformità del progetto, che inizialmente aveva approvato.

La decisione del TAR

Il TAR ha respinto tutte le argomentazioni di Fenice S.p.A., confermando la legittimità del provvedimento del GSE. In particolare, il tribunale ha ribadito che l’onere di provare che un intervento fosse conforme alle normative spettava al richiedente, e che il GSE aveva il diritto di verificare non solo la corretta esecuzione, ma anche la rispondenza alle condizioni necessarie per l’accesso agli incentivi.

Secondo il TAR, l’approvazione della PPPM non garantisce automaticamente l’accesso ai benefici. Infatti, la fase di certificazione dei risparmi energetici è successiva e fondamentale per il riconoscimento dei certificati bianchi. Inoltre, è stato sottolineato che il GSE ha sempre avuto il potere di effettuare controlli rigorosi sul rispetto delle condizioni per l’accesso agli incentivi.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza ha un’importanza significativa per il settore energetico, in quanto conferma la necessità di un rigoroso rispetto delle normative relative agli incentivi per l’efficienza energetica. In particolare, gli interventi devono rispettare le tempistiche e le condizioni fissate dalla legge per poter beneficiare di incentivi come i certificati bianchi. Il tribunale ha inoltre ribadito il principio che, nonostante l’approvazione preliminare del progetto, è la fase di verifica e certificazione dei risparmi a determinare effettivamente l’accesso agli incentivi.

In conclusione, la decisione del TAR ribadisce che per avere accesso ai benefici degli incentivi per l’efficienza energetica è essenziale rispettare scrupolosamente le previsioni normative, e che il GSE, in qualità di ente preposto, ha il diritto e il dovere di vigilare sull’osservanza delle regole.