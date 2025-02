"Le foibe spiegate ai ragazzi": un libro per non dimenticare - Fonte Immagine: IlFattoQuotidiano.it

Un capitolo della storia italiana ancora poco conosciuto, ma fondamentale per comprendere il passato del nostro Paese. È questo l’obiettivo di “Le foibe spiegate ai ragazzi”, il nuovo libro della giornalista Greta Sclaunich, edito da Piemme in collaborazione con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Attraverso testimonianze dirette, il volume racconta la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, un dramma che ha segnato profondamente la memoria nazionale.

Una storia complessa raccontata ai giovani

Il libro si apre con una panoramica storica dettagliata, supportata da mappe esplicative, per aiutare i ragazzi a comprendere il contesto geopolitico e sociale del confine orientale. Dalla fine degli anni ’20, il fascismo attuò politiche di oppressione nei confronti della popolazione slava e croata della Venezia Giulia, intensificatesi con l’occupazione della Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale. La situazione precipitò nel 1943 e nel 1945, quando le forze partigiane di Tito attuarono una durissima repressione contro gli italiani, dando inizio agli eccidi delle foibe e all’esodo forzato di migliaia di persone.

Le voci dei sopravvissuti

Greta Sclaunich, cresciuta in provincia di Gorizia, ha scelto di raccontare questi eventi attraverso le storie di chi li ha vissuti in prima persona. Tra queste, quella di Egea Haffner, conosciuta come la “bambina con la valigia”, simbolo dell’esodo giuliano-dalmata. La sua testimonianza è straziante:

“La notte del 4 maggio 1945 tre poliziotti slavi bussarono alla nostra porta. Prelevarono mio padre con la scusa di accertamenti. Quella fu l’ultima volta che lo vedemmo. La nostra famiglia fu condannata a non conoscere mai la verità, anche se fummo quasi certi che fu gettato in una foiba.”

Oltre a Egea, il libro raccoglie altre storie di dolore e sopravvivenza: Erminia, che a dodici anni vede scomparire la sua migliore amica; Graziano, che precipita in una foiba ma riesce miracolosamente a salvarsi; Italia, costretta a lasciare la sua casa con una sola certezza: non sapere cosa le riserverà il futuro.

Le foibe: un dramma ancora poco conosciuto

Il libro spiega ai giovani il significato stesso delle foibe, cavità naturali del terreno trasformate in luoghi di esecuzione e occultamento dei corpi. Migliaia di italiani furono uccisi per rappresaglia, vendetta o per eliminare chi era considerato un ostacolo ai piani di Tito per annettere Trieste e la Venezia Giulia. Gli storici considerano questi eventi uno dei primi segnali della guerra fredda in Europa.

Un libro per le scuole e le famiglie

In appendice, il volume offre consigli di lettura, film e opere teatrali per aiutare docenti e genitori a spiegare ai ragazzi questa dolorosa pagina di storia. Un’opera necessaria, che mira a far emergere una memoria spesso dimenticata, ma fondamentale per comprendere l’identità nazionale.

