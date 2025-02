Manfredonia, Forza Italia accusa la giunta La Marca sulla gestione fondi

Nuova polemica politica a Manfredonia sulla gestione dei fondi del PNRR destinati a Borgo Mezzanone. I consiglieri comunali di Forza Italia – Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli – accusano l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca di immobilismo e gravi ritardi nella gestione del finanziamento. Secondo l’opposizione, il rischio concreto è quello di perdere un’opportunità fondamentale per il territorio, con 54 milioni di euro che potrebbero andare sprecati. “Troppo semplice scaricare le responsabilità su altri – dichiarano i consiglieri azzurri – mentre la giunta La Marca governa da otto mesi, accumulando errori su errori”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia evidenzia come, già in campagna elettorale, l’attuale amministrazione avesse posto l’inclusione tra i temi centrali del proprio programma. Tuttavia, secondo l’opposizione, alle parole non sarebbero seguiti i fatti. “Forza Italia ha sempre chiesto trasparenza e interventi rapidi, ma dopo l’insediamento della giunta La Marca, le promesse fatte sono state puntualmente smentite”, sottolineano i consiglieri, puntando il dito anche sugli incontri tra il Comune di Manfredonia e quello di Foggia, definiti “infruttuosi” e con il rischio di lasciare fuori dal dibattito proprio i residenti di Borgo Mezzanone.

A rafforzare la critica, Forza Italia richiama anche un recente articolo pubblicato dal settimanale L’Espresso, che evidenzia ritardi e mancate decisioni amministrative. Il partito accusa la giunta di non voler riconoscere le proprie responsabilità e di lasciare il territorio in una condizione di stallo. Forza Italia ribadisce la propria posizione: massima disponibilità a sostenere investimenti utili per il territorio, ma con una gestione trasparente ed efficace. “Siamo favorevoli a qualsiasi impiego di risorse a beneficio della comunità – affermano i consiglieri – ma l’attuale amministrazione si ostina a non agire, con danni evidenti sotto gli occhi di tutti”.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale aveva difeso il proprio operato, spiegando di aver trovato un Piano di Azione Locale con molte criticità e di aver avviato un percorso di revisione in collaborazione con la Prefettura di Foggia e la Regione Puglia. Tuttavia, per l’opposizione, gli otto mesi trascorsi dall’insediamento della nuova giunta non giustificano ulteriori ritardi. La questione rimane aperta, mentre il rischio di perdere i fondi PNRR diventa sempre più concreto.