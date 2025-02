Il Comune di Manfredonia ha recentemente pubblicato la determinazione n. 211 del 6 febbraio 2025, con cui vengono disposti i pagamenti dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti nei mesi di novembre e dicembre 2024. Questo provvedimento evidenzia la continuità e l’impegno dell’amministrazione nell’assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni locali, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la regolarità nella corresponsione delle indennità agli eletti.

Normativa di Riferimento e Regolamento Locale

La liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali si fonda su un insieme di disposizioni normative che regolano le indennità per gli amministratori locali. In particolare, il Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 stabilisce le norme relative all’indennità di funzione e ai gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Inoltre, la Legge n. 122 del 2010, all’art. 5, ha modificato l’art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000, fissando dei limiti per la corresponsione dei gettoni di presenza, in modo che l’ammontare complessivo percepito da ciascun consigliere, nell’ambito di un mese, non superi un quarto dell’indennità massima del sindaco.

Anche l’articolo 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 14 del 15 aprile 2015, stabilisce che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire il gettone di presenza qualora partecipino ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un tempo non inferiore alla metà della durata di ciascuna seduta. In questo contesto, il Comune di Manfredonia si è adoperato per rispettare le disposizioni normative e per adeguare le somme da liquidare ai consiglieri, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Riequilibrio Finanziario approvato nel 2019.

Nel 2019, il Consiglio Comunale di Manfredonia aveva approvato un Piano di Riequilibrio Finanziario, che ha previsto una riduzione della spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza. In questo piano, l’importo massimo annuale percepibile da ciascun consigliere è stato fissato in € 7.380, al di sotto del limite teorico massimo che sarebbe previsto dalla legge. Questo intervento rientra nell’ambito di una gestione oculata delle risorse pubbliche, finalizzata a garantire l’equilibrio dei conti comunali e il rispetto delle normative di bilancio.

La liquidazione dei gettoni per i mesi di novembre e dicembre 2024, per un importo complessivo di € 32.978,20, si inserisce in questo contesto di rigore amministrativo. Di questi, € 30.394,65 sono stati imputati al capitolo 60 del bilancio, relativo alle indennità di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale, mentre i restanti € 2.583,55 sono stati destinati al capitolo 395, relativo all’IRAP, come previsto dalla normativa fiscale.

Rendicontazione e trasparenza Amministrativa

La determinazione di liquidazione è stata adottata sulla base dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, e degli attestati di presenza relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024. La corresponsione dei gettoni di presenza è stata effettuata esclusivamente per le sedute alle quali i consiglieri hanno effettivamente partecipato, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente. Non sono previsti pagamenti per sedute deserte, come chiarito dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno con la risoluzione n. 15900/TU/00/82.

Per garantire la massima trasparenza, la determinazione n. 211 sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia e sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale. Questa procedura risponde alle disposizioni di legge in materia di amministrazione trasparente, come previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 33/2013, che obbliga gli enti locali a pubblicare atti, provvedimenti e dati relativi alla gestione finanziaria.

L’importo complessivo dei gettoni di presenza liquidati, pari a € 32.978,20, è compatibile con gli stanziamenti previsti dal bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2024. Si segnala che, nonostante l’importo complessivo da liquidare, le somme non sono state completamente utilizzate, registrando un’economia di € 5.816,37 sul capitolo 60 e di € 494,39 sul capitolo 395. Tale economia contribuirà a ridurre il carico di spesa per l’ente e rappresenta un ulteriore segno della gestione responsabile e mirata delle risorse comunali.

Inoltre, la determinazione evidenzia che la spesa per i gettoni di presenza è stata contenuta entro i limiti previsti dal Piano di Riequilibrio Finanziario, che ha fissato un tetto massimo di spesa annuale per ciascun consigliere. Questo consente al Comune di Manfredonia di rispettare gli obblighi finanziari senza compromettere la qualità dei servizi pubblici e senza superare i limiti stabiliti dalla legge.