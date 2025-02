Manfredonia, Luca D'Errico: "Un pareggio che sa di vittoria: fiducia per la salvezza

Un pareggio che vale molto più di un semplice punto in classifica. Il Manfredonia esce dal campo con la consapevolezza di aver disputato una grande gara contro la capolista, riscattando così la delusione della scorsa settimana. Il direttore sportivo Enrico non nasconde la soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando l’atteggiamento giusto con cui i biancazzurri hanno affrontato la sfida. “Sa di vittoria perché, oltre ad aver giocato contro la prima in classifica, abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato. Ma soprattutto, questo risultato vale per il modo in cui è stato ottenuto: con determinazione, con la voglia di combattere e di reagire alle difficoltà.

Questo atteggiamento deve diventare il nostro punto di riferimento per il prosieguo della stagione. Da oggi in poi, cali di concentrazione non possiamo più permetterceli”, ha dichiarato il direttore sportivo dei sipontini, Luca D’Errico a fine gara. I biancazzurri hanno giocato con coraggio e personalità, sfidando a viso aperto un avversario di grande livello. “L’atteggiamento e l’approccio sono stati quelli giusti: oggi siamo condannati a giocarci ogni partita al massimo, senza guardare la classifica. Mancano ancora diverse gare e per noi sono tutte delle finali”, ha aggiunto D’Errico. “Abbiamo dimostrato di poter competere e di avere i mezzi per giocarci la salvezza”.

Oltre alla determinazione, il Manfredonia ha messo in campo anche una buona organizzazione di gioco, risultando pericoloso nei momenti giusti e sfiorando più volte la rete del vantaggio. La squadra ha saputo riscattarsi dopo la delusione della trasferta contro l’Ugento, dimostrando una nuova consapevolezza nei propri mezzi. Un altro aspetto positivo riguarda la tenuta mentale della squadra in trasferta. Il Manfredonia ha spesso faticato lontano dal proprio pubblico, ma stavolta ha dato prova di maturità. “Negli ultimi viaggi abbiamo incassato sconfitte pesanti, ma oggi abbiamo finalmente invertito la tendenza. A Matera, per esempio, avevamo iniziato bene, ma poi ci siamo spenti nel secondo tempo. Oggi, invece, la squadra ha tenuto alta la concentrazione per tutta la gara, dimostrando di poter reggere l’urto anche contro avversari di alto livello”, ha commentato il direttore.

L’atteggiamento più propositivo e ordinato ha permesso ai biancazzurri di esprimere un calcio efficace, osando anche qualcosa in fase offensiva. “Forse avremmo potuto fare ancora di più davanti, ma va bene così. Adesso la testa è già alla prossima partita contro il Francavilla. Non c’è tempo di festeggiare, dobbiamo continuare su questa strada”. La sessione di mercato invernale ha portato rinforzi importanti, e contro la capolista si è già visto il loro impatto. “Il mister ora ha più soluzioni a disposizione, mentre prima alcune alternative mancavano. Sono arrivati giocatori funzionali al suo sistema di gioco e capaci di offrire nuove opzioni tattiche. Non voglio fare nomi per rispetto di tutti, ma chi è arrivato ha dato un contributo importante e questo ci rende fiduciosi per il futuro”, ha spiegato D’errico.

Nonostante le difficoltà della stagione, il Manfredonia non ha mai smesso di lottare per il proprio obiettivo. “Non ci siamo mai arresi e non lo faremo ora. Lavoriamo ogni giorno per conquistare la salvezza e, se possibile, farlo senza passare dai playout. Non possiamo saperlo oggi, ma lo scopriremo solo continuando a lavorare con questa mentalità”, ha concluso il direttore. Il pareggio contro la capolista non è solo un punto prezioso per la classifica, ma soprattutto un segnale di crescita. Il Manfredonia ha dimostrato di essere vivo, determinato e pronto a lottare fino all’ultimo per raggiungere il suo obiettivo: la permanenza in categoria. E con questo spirito, i biancazzurri possono guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide.