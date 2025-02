La Puglia si prepara a una settimana all’insegna della variabilità, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi nella prima parte e un graduale aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi. Le condizioni atmosferiche saranno comunque generalmente stabili, grazie all’influenza dell’alta pressione, seppur con qualche infiltrazione umida che porterà a un incremento della nuvolosità e a deboli fenomeni nelle giornate centrali della settimana.

Lunedì 10 febbraio: giornata stabile e soleggiata su Foggia e Gargano

La settimana si apre con condizioni di bel tempo su gran parte della regione. L’alta pressione garantisce una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche annuvolamento pomeridiano che tenderà a diradarsi in serata. Nel dettaglio, su Daunia e Tavoliere prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Situazione simile anche sulle Murge e sul litorale ionico, dove tuttavia la copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio. Sul litorale adriatico settentrionale il cielo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso, con nubi sparse al mattino, mentre sul litorale adriatico meridionale e sul Salento si alterneranno nubi e schiarite per tutta la giornata. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, tendendo a ruotare verso est nel corso della giornata. Temperature stabili, con lo zero termico attorno ai 1650 metri. Il basso Adriatico e il Canale d’Otranto risulteranno poco mossi.

Martedì 11 febbraio: nuvolosità in aumento nel pomeriggio su Foggia e Gargano

Martedì l’alta pressione inizierà a perdere forza, consentendo l’ingresso di correnti più umide che porteranno un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Su Daunia, litorale adriatico meridionale e Salento si avranno nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Sulle Murge il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la copertura andrà ad aumentare con il passare delle ore. Il Tavoliere vedrà alternarsi nubi sparse e schiarite, con addensamenti più consistenti nel pomeriggio. Sul litorale adriatico settentrionale si avranno nubi sparse nella prima parte della giornata, ma dalla sera la copertura diventerà più compatta fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sul litorale ionico, invece, la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, ma dal tardo pomeriggio si assisterà a un’ampia apertura del cielo fino a condizioni sereni o poco nuvolose. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre lo zero termico rimarrà attorno ai 1650 metri. Il basso Adriatico e il Canale d’Otranto si manterranno poco mossi.

Mercoledì 12 febbraio: aumento delle nubi con deboli fenomeni su Foggia e Gargano

La situazione meteorologica subirà un ulteriore cambiamento mercoledì, quando infiltrazioni umide porteranno molte nubi su tutta la regione. La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, anche se senza fenomeni di rilievo nella maggior parte delle zone. La Daunia vedrà una copertura compatta per tutto il giorno, con la possibilità di qualche piovasco pomeridiano. Sulle Murge le nubi sparse della mattina lasceranno spazio a un cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale la giornata sarà grigia, con cieli molto nuvolosi o coperti, ma senza precipitazioni significative. Sul litorale adriatico meridionale il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, ma tenderà a schiarire in serata. Diversa la situazione sul litorale ionico, dove la nuvolosità sarà in aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sul Salento, infine, la giornata vedrà un progressivo incremento della copertura nuvolosa con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, seguiti da un miglioramento in serata. I venti saranno deboli meridionali, in rotazione verso sud-est. Il basso Adriatico passerà da poco mosso a mosso, mentre il Canale d’Otranto diventerà molto mosso nel corso della giornata.

Le previsioni per la Puglia indicano dunque una settimana caratterizzata da una prima parte più stabile e soleggiata, seguita da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da qualche precipitazione nelle giornate centrali. Le temperature si manterranno stabili, con valori in linea con le medie stagionali. La ventilazione rimarrà debole e variabile, senza particolari rinforzi. Un quadro meteorologico dunque all’insegna della variabilità, con momenti soleggiati alternati a fasi più nuvolose e qualche debole pioggia a partire da mercoledì. Un’evoluzione che sarà da monitorare nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti.