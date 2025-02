Nocerina, solo un pari con il Manfredonia: al "San Francesco" finisce 0-0

La Nocerina non va oltre il pareggio a reti inviolate contro un Manfredonia ordinato e attento. Un match privo di grandi emozioni, in cui i rossoneri hanno mostrato poca incisività sotto porta, fermandosi al palo colpito da Felleca nel primo tempo. Mister Campilongo, alle prese con numerose assenze soprattutto a centrocampo, schiera un undici obbligato: Bottalico, Giacinti e l’esordiente Cecere in mediana, mentre in avanti Favetta guida l’attacco supportato da Addessi e Felleca. In difesa confermato il blocco con Troest e Silvestri centrali, Barone e Padalino sulle fasce, e Wodzicki tra i pali.

Il pubblico del “San Francesco” regala lo spettacolo più suggestivo della giornata con la Curva Sud che, in occasione del 115° anniversario del club, offre una coreografia celebrativa di grande impatto. Sul campo, la partita stenta a decollare. Il primo squillo arriva solo al 18’, quando Addessi mette un cross invitante per Barone, che manca di poco l’appuntamento con il gol. Il Manfredonia si fa vedere al 38’ con Coppola, il cui tiro dal limite termina sul fondo. Poco dopo, l’occasione più nitida del match: Felleca salta tre avversari e calcia con decisione, ma il palo gli nega la gioia del gol. Prima dell’intervallo, ancora Coppola prova un pallonetto insidioso che per poco non sorprende Wodzicki.

Nella ripresa la Nocerina prova ad alzare il ritmo ma senza lucidità. Al 54’ Favetta serve un ottimo cross per Felleca, che di testa chiama il portiere avversario a un grande intervento. Il Manfredonia, ben organizzato, concede poco e neutralizza ogni tentativo rossonero. Nel finale, tra il 75’ e il 76’, Wodzicki si supera nuovamente, prima respingendo una punizione velenosa di Felleca, poi neutralizzando un colpo di testa di Troest su azione d’angolo. La girandola di cambi di Campilongo non sortisce effetti e la partita si chiude senza reti. Un pareggio amaro per la Nocerina, che perde la vetta della classifica a favore del Casarano, vittorioso a Brindisi nei minuti finali. Il campionato resta apertissimo, ma ai rossoneri servirà maggiore concretezza per puntare al successo finale.

Lo riporta sportcampania.it