Punita con i gusci di noci per un brutto voto: madre condannata - Fonte Immagine: ph Giulio Da Torino

Per un semplice brutto voto alle elementari, la madre la costringeva a inginocchiarsi su gusci di noci e chicchi di riso. È solo uno dei tanti episodi di maltrattamento raccontati in tribunale da una giovane torinese, oggi ventenne, che ha trovato il coraggio di denunciare anni di abusi.

L’imputata, una donna romena di 43 anni, è stata condannata a due anni di reclusione per maltrattamenti, una pena confermata anche in appello. Quattordici anni di umiliazioni e violenze, fino al 20 gennaio 2021, quando una sua ex insegnante l’ha convinta a rivolgersi alle autorità.

Un’infanzia segnata dalla paura

“Non voglio che mia madre vada in galera, ma solo che mi lasci vivere tranquilla”, ha dichiarato la giovane in aula, ripercorrendo il suo passato.

Fin da bambina, era costretta a raggiungere sempre il massimo dei voti, altrimenti veniva punita. Le ginocchia sul riso o sui gusci di noci fino allo sfinimento, segni che restavano per giorni, ma che lei nascondeva per paura di causare problemi alla madre.

Oltre alle punizioni fisiche, la ragazza ha subito continue violenze psicologiche:

“Mamma mi diceva che avrebbe fatto meglio ad abortire, che ero una schifezza di figlia, che non valevo nulla”.

La paura e il senso di colpa l’hanno portata a credere che tutto questo fosse normale, fino a quando, crescendo e confrontandosi con i compagni, ha capito che quello che subiva era ingiusto.

L’ultima crudeltà e il coraggio della denuncia

A 20 anni, la madre l’ha cacciata di casa, lasciandola senza un posto dove andare. La ragazza ha trovato rifugio presso la sua ex insegnante, che l’ha sostenuta fino alla decisione di denunciare tutto alle forze dell’ordine.

Assistita dall’avvocata Caterina Biafora, ha portato in tribunale la sua testimonianza, che ha portato alla condanna definitiva della madre. Oggi, la giovane cerca di ricostruire la sua vita lontano dalla violenza e dalla paura.

Lo riporta Ansa.