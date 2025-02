LNDC Animal Protection esprime sgomento per il brutale assassinio di tre cani avvenuto nella zona della Fontana a San Ferdinando di Puglia (BAT). Questo atto di crudeltà gratuita non solo ha sconvolto la comunità locale, ma evidenzia anche una preoccupante escalation di violenza nei confronti degli animali nella regione. LNDC si è subito interessata alla vicenda e ha sporto denuncia invitando a chi ha informazioni utili alle indagini a scrivere ad scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org, confidando che verranno portate avanti dai Carabinieri intervenuti sul posto

Barletta-Andria-Trani, 10 febbraio 2025 – Secondo le informazioni pervenute, i tre cani sono stati ritrovati senza vita da un volontario, abbandonati in un angolo poco distante da un piccolo parco, chiusi dentro dei sacchi neri. L’area, solitamente frequentata dagli amanti della natura, è stata teatro di un episodio di violenza inaudita che ha gettato un’ombra terribile su quel posto.

Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi, la zona di San Ferdinando di Puglia ha registrato diversi episodi preoccupanti legati alla violenza sugli animali. Tuttavia, quanto accaduto nella zona della Fontana rappresenta una svolta tragica che ha lasciato tutta la comunità sotto shock.

LNDC Animal Protection, tramite una propria attivista locale, si è subito interessata al caso e ha preso contatti con le autorità affinché venga eseguita la necroscopia per chiarire le cause della morte dei tre poveri cani. Una volta raggiunto dall’attivista LNDC, il commissario prefettizio ha immediatamente allertato gli enti preposti. L’associazione annuncia di aver sporto denuncia, auspicando che le autorità competenti conducano un’indagine approfondita per individuare e punire i responsabili di questo crimine. È fondamentale che episodi del genere non restino impuniti, affinché si possa garantire una convivenza rispettosa tra esseri umani e animali.

“La violenza contro gli animali è un segnale allarmante di degrado sociale e morale“, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Non possiamo tollerare che atti del genere passino inosservati. Chiediamo alle autorità locali e nazionali di intensificare i controlli e di applicare con rigore le leggi a tutela degli animali, affinché simili atrocità non si ripetano“.

LNDC Animal Protection invita inoltre i cittadini a collaborare attivamente nella tutela degli animali, segnalando qualsiasi episodio di maltrattamento o sospetto di crudeltà alle autorità competenti o alla stessa associazione scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotection.org.