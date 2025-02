Torremaggiore spicca il volo alla BIT Milano 2025: turismo e tradizione in vetrina!

Martedi 11 febbraio, il Sindaco Emilio Di Pumpo rappresenterà il Comune di Torremaggiore alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, una delle principali fiere del settore turistico a livello internazionale, all’interno del padiglione messo a disposizione dalla Regione Puglia.

Torremaggiore sarà presentata come centro di interesse delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio, verranno esposte le iniziative messe in atto per valorizzare le sue risorse storico-culturali, enogastronomiche e naturali.

L’evento rappresenta un’occasione unica per fare rete con imprese e operatori turistici di tutto il mondo, aprendo nuove opportunità di sviluppo per il nostro territorio.

Tra le iniziative in calendario, la conferenza stampa nel padiglione della Regione Puglia, programmata per il prossimo martedì 11 febbraio alle ore 16:30.

«Partecipare da protagonisti a questo importante appuntamento significa promuovere la nostra terra in un contesto internazionale, mostrando quanto la Capitanata possa offrire a chi cerca esperienze autentiche ed uniche.

La nostra presenza alla BIT è la prova che possiamo ancora invertire la rotta e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo per Torremaggiore e l’intera Capitanata. Abbiamo tutte le potenzialità per riuscirci”, dichiara il Sindaco Emilio Di Pumpo.