Torremagia di Carnevale 2025 Torremaggiore si veste di magia e colori

Torremaggiore – L’allegria del Carnevale torna a invadere le strade di Torremaggiore con “Torremagia di Carnevale 2025”, un evento imperdibile che promette musica, spettacolo e tanto divertimento per grandi e piccini.

L’appuntamento è fissato per sabato 1° marzo, quando il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, tra maschere, carri allegorici e spettacoli dal vivo.

Il programma dell’evento

La giornata prenderà il via alle 15:30 in Via Vincenzo Lamedica, con il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, pronti a stupire il pubblico con la loro creatività e i loro colori sgargianti. Un tripudio di musica e coreografie che coinvolgerà tutta la comunità.

In serata, l’atmosfera si scalderà ulteriormente con un evento speciale: alle 19:30 in Corso Italia, il palco ospiterà il Live Show della Bim Bum Bam Cartoon Big Band, un’esperienza unica che farà rivivere le emozioni delle più celebri sigle dei cartoni animati.

Un Carnevale all’insegna della magia e del divertimento

Sfilate, spettacoli e musica animeranno la città per regalare a tutti un Carnevale indimenticabile. L’invito è rivolto a cittadini e visitatori, pronti a lasciarsi travolgere dall’energia e dalla magia di questa festa.

Torremaggiore vi aspetta per un Carnevale da sogno!

