Roma. È stata presentata una proposta di legge che prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 dicembre 2024.

L’iniziativa, promossa dall’onorevole Giandiego Gatta insieme ad altri parlamentari di Forza Italia, nasce dall’esigenza di offrire una nuova opportunità a imprese e cittadini in difficoltà economica.

GLI INTERVENTI PREVISTI

La proposta introduce misure più favorevoli rispetto alla precedente rottamazione-quater, prevedendo:

Un’estensione della rateizzazione fino a 120 rate, in luogo delle 18 attualmente previste;

La possibilità di compensare i carichi con crediti fiscali, opzione non inclusa nella rottamazione-quater;

La riapertura dei termini per la rottamazione dei carichi degli enti previdenziali e degli enti locali (Comuni) per lo stesso periodo.

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO

Il disegno di legge si rivolge non solo ai contribuenti che hanno accumulato debiti fiscali negli ultimi due anni, ma anche a:

Coloro che hanno perso il beneficio della rateizzazione della rottamazione-quater;

Chi non ha aderito alla definizione agevolata per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

UN’INIZIATIVA PER DARE SOLLIEVO AI CONTRIBUENTI

“Abbiamo raccolto le segnalazioni di numerosi operatori economici in difficoltà e ci siamo fatti promotori di una misura che possa garantire un aiuto concreto” – ha dichiarato l’onorevole Giandiego Gatta. “Seguiamo con attenzione l’iter parlamentare affinché questa proposta possa diventare legge, nell’ottica di offrire un’opportunità ai cittadini in difficoltà economica, che non devono sentirsi soli o abbandonati”.

L’iter della proposta di legge è ora avviato e sarà seguito con determinazione per garantire un sostegno reale a chi ne ha bisogno.

