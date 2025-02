Statoquotidiano.it, 11 febbraio 2025. San Severo – Si riporta il Comunicato Stampa e lettera aperta a firma del Comitato Pro Ospedale di San Severo e Medicina Democratica – Antonio Fernando RUSSI.

“Lettera aperta al Sindaco di San Severo , che è stata inviata, via e-mail, al protocollo del Presidente della Regione Puglia , Michele EMILIANO, all’Assessore Regionale alla Salute Raffaele PIEMONTESE , al protocollo del Comune di San Severo – al SINDACO di San Severo – Ai Componenti della Giunta di San Severo. Prot. n° 012 PO –SAST / del 09-02-2025

– Ai Consiglieri Comunali

– Ai Cittadini e ai Lavoratori

OGGETTO : 1) Sollecitiamo un riscontro alla ns. nota ,prot. n° 004 del 10/01/2025, Vs. prot. n° 0001399/2025 del 10-01-2025 ; 2) I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI SAPERE LA VERITA’ sulla SITUAZIONE dell’OSPEDALE e dei SERVIZI SANITARI.

Premesso che :

a) la Sindaca Lidya COLANGELO, si è insediata da oltre sette mesi ;

b) ha sottoscritto il 09 Luglio 2024 , degli IMPEGNI per la TUTELA della SALUTE dei Cittadini del nostro Territorio ;

c) abbiamo sollecitato con varie lettere ,che sono state protocollate ;

d) sulla situazione dei Reparti e Servizi Sanitari dell’Ospedale ;

e) del Poliambulatori di San Severo e dei Comuni del Distretto di San Severo ;

f) il Sindaco di San Severo è capofila della Conferenza dei Sindaci.

Visto che:

1) in tutti questi mesi è stata molto impegnata con iniziative di nastri e nastrini , sulle varie inaugurazioni e altro …… ;

2) purtroppo non ci sembra che abbia avuto la stessa attenzione in merito ai problemi della Salute dei Cittadini ;

3) fin dal vostro insediamento , vi abbiamo informato e documentato sul problema dell’ex INAM , avete visto e letto che nel Consiglio

4) Comunale Monotematico sulla Sanità , del 14 Novembre 2018 * , la Regione , Michele Emiliano , il DG ASL FG , Vito Piazzolla , l’ex Sindaco , hanno DECISO di RISTRUTTURARE E RIPRISTINARE I SERVIZI SANITARI ritraslocare , nella struttura la Riabilitazione che , già in passato era espletata nell’ex-INAM e oggi paghiamo le Sedi in AFFITTO passivo , abbiamo proposto da anni di traslocare TUTTI i Servizi , nell’ex INAM ;

4b) attualmente , sono con Sedi in affitto : Sert , Farmacia Territoriale Consultorio Familiare , Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica , n° 2 , Centri di Riabilitazione –Fisioterapia e Linfodrenaggio , che va Ripristinato il Servizio, ecc., > di accentrarli , ripeto TUTTI I SERVIZI !! , quindi > Eliminare gli AFFITTI d’ORO , che la ASL paga , cioè NOI Cittadini , paghiamo , ogni anno , oltre 400.000 euro di affitti , > QUINDI noi , dal 2018 * , per non dire dal 2013 !! ,vedi Procura della Repubblica ( vedi 1° tentativo ? , adesso siamo al 2° tentativo , a buon intenditore/i , basta finitela , oggi > si può tutto con le nuove tecnologie ), a OGGI * , abbiamo già pagato , oltre 2.400.000 euro di affitti d’oro , RISORSE che dovevano essere utilizzate , per la Prevenzione e la Cura dei Malati , NON bisognava , essere “ manager ?? “ pergestire determinati problemi , bastava essere come un buon Padre di Famiglia; 5) Lei , ha sempre cercato di delegare ad altri i problemi della Sanità ; 6) dopo la passerella che avete voluto fare in Ospedale a Ottobre 2024, contrariamente agli accordi che avevamo preso, sulle modalità, infine bisognava fare un Dossier che riprendeva, i problemi dell’Ospedale, i Servizi Sanitari Ospedalieri, il Poliambulatorio e i Poliambulatori dei Comuni del Nostro Distretto, ripetiamo avete fatto , un semplice giro in Ospedale , ….. , avevamo convenuto che verbalizzavate, avevate promesso che ci davate la copia, e non l’avete data, poi NON avete fatto nemmeno un Comunicato Stampa, a noi non ci risulta che è stato fatto, ….. neanche una sintesi per la Stampa , vi abbiamo comunicato , > vedi il protocollo , > > che il Comitato Pro Ospedale e Medicina Democratica , hanno messo in atto una Petizione * in merito ai disagi e problemi dei Cittadini/Utenti e Malati, per quanto riguarda, i Servizi Sanitari e i Reparti Ospedalieri , abbiamo RICHIESTO una * Conferenza di Servizi ; 7) avete annunciato nel Consiglio Comunale del mese di Novembre 2024 , che convocherete ? , un Consiglio Comunale Monotematico sulla Sanità , a distanza di TRE mesi, ancora non lo avete convocato, anzi non avete nemmeno fissato la DATA!! Questo dimostra la vostra sensibilità , in merito ai DISAGI e alle SOFFERENZE dei MALATI; 8) vogliamo richiamarla alle SUE RESPONSABILITA’, come sono previste dalle Leggi e Normative in Vigore , vogliamo ribadire ancora una volta che noi come sempre siamo disponibili a collaborare, noi non abbiamo cambiato idea, per quanto ci riguarda noi vogliamo fare solo l’interesse del Malato, per il bene di tutti i Cittadini/Utenti, per alleviare i disagi e le sofferenze dei Malati .

I N C O N C L U S I O N E :

VI informiamo che abbiamo avuto vari incontri con I SINDACI del nostro Distretto, tra cui San Paolo di Civitate , Torremaggiore, Apricena, ci siamo visti anche con il Sidaco di Poggio Imperiale, che voi , con la Conferenza dei Sindaci, avete deciso di dargli la DELEGA per quanto riguarda i problemi della SANITA’ .

Abbiamo avuto da parte Loro molta disponibilità ad affrontare i problemi , a) in termini logistici , vedi > ex P.O. di Torremaggiore , ( vedi > la struttura che è abbandonata , denominata La Casa della Salute , di San Paolo C.te , in seguito all’incontro con il DG ASL , > ci ha comunicato che è d’accordo a trasferire il Poliambulatorio, nella Casa della Salute , il Sindaco che abbiamo visto venerdì scorso, ci ha confermato il trasferimento) ; b) > attrezzature elettro medicali ; c) > servizi da rafforzare e/o ripristinare , d) > carenza di Personale , Medici , Tecnici , Infermieri , ecc….. , abbiamo deciso con il Sindaco e Assessore di Torremaggiore , di aggiornarci la settimana prossima , dopo il 10 febbraio .

➢ Con il Direttore Generale della ASL FG , In seguito alla nostra richiesta di incontro – abbiamo avuto una riunione , il 23 Gennaio scorso , ed è stata molto cordiale e positiva, sui vari problemi dell’Ospedale e sui problemi dei Servizi Sanitari nei Comuni, del nostro Distretto , visti gli Innumerevoli punti della nota che abbiamo esplicitato e consegnata al DG Dr. Antonio NIGRI , > quindi abbiamo deciso di rivederci , con una programmazione a step, cioè per argomento sui vari problemi , in modo che si possa discutere ogni punto e si prendano le decisioni per risolvere queste criticità , che rendono troppi disagi e sofferenze ai Malati ..

➢ Con l’Assessore Regionale all Salute , abbiamo avuto un incontro, molto positivo, il 30 Gennaio scorso , assieme con il Sindaco Emilio DI PUMPO e all’Assessore Comunale Enzo QUARANTA, abbiamo discusso delle varie criticità e affrontato il problema di Ripristinare il Servizio di Senologia, così come già in passato era espletato , nell’ex P.O. , > con il nuovo Mammografo 3D (che doveva essere istallato a San Severo) è il Comitato Pro Ospedale, da tempo chiede che sia istallato a Torremaggiore, purtroppo malgrado le promesse, ancora non concretizzate e non si capiscono le motivazioni , visto che abbiamo fatto anche proposte organizzative …. ; forse ? , qualcun Altro vorrebbe “parcheggiarlo altrove “ ;

➢ infine , abbiamo affrontato e discusso anche delle altre proposte : – a) di far diventare l’attuale Poliambulatorio di Torremaggiore, un Presidio TERRITORIALE (quindi sarà di supporto anche a San Severo ); – b) visto che nel ( ex ) P.O. , abbiamo gli spazi a disposizione , la ASL , può creare un Centro Territoriale di Fisioterapia eRiabilitazione , visto che è stato chiuso il Centro a San Severo ( che va riaperto ! ), viste le numerose richieste si propone che sia aperto un 2° Servizio di Linfodrenaggio* per le Donne che hanno subito, purtroppo, un intervento chirurgico di oncologia , * bisogna rispettare i tempi previsti dai protocolli di riabilitazione , altrimenti ci sono gravi conseguenze , anche motorie .

Infine , CHIEDIAMO con urgenza , al Sindaco di San Severo di affrontare questi GRAVI, problemi , così come >> vi siete impegnata ,sottoscrivendo con noi un protocollo d’intesa. Per quanto ci riguarda , con la Salute dei Cittadini/Utenti e Malati , > non si scherza !!;

➢ Voi , non potete continuare a perdere altro tempo, ripeto, avete sottoscritto congiuntamente con il Comitato Pro Ospedale e Medicina Democratica , QUINDI DOVETE MANTENERE E RISPE TTARE GLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI altrimenti ci costringete a Diffondere , i Documenti , vi informiamo che a oggi solo il DG ASL Antonio NIGRI, ha la copia di quanto avete firmato .

➢ VI RICONFERMIAMO ANCORA UNA VOLTA CHE NOI VOGLIAMO COLLABORARE , MA BISOGNA ESSERE COERENTI, ADESSO BASTA!!”



il Comitato Pro Ospedale di San Severo e Medicina Democratica – Antonio Fernando RUSSI