Da dati ART (Agenzia Regionale del Turismo) – Pugliapromozione, comunicati ieri 10 febbraio alla BIT di Milano, il 2024 si conferma un anno di crescita significativa per il turismo in Puglia, con un aumento del 10,6% negli arrivi e del 9,7% nelle presenze rispetto al 2023. Il totale degli arrivi ha raggiunto i 5,9 milioni, mentre le presenze hanno superato i 20,7 milioni.

Anche il turismo internazionale ha registrato un’impennata, con gli arrivi cresciuti del 22,6% e le presenze del 21,9%, segnando un’importante affermazione della Puglia come meta turistica globale. Il turismo nazionale ha mantenuto una crescita più contenuta ma stabile, con incrementi del 3,7% negli arrivi e del 4,3% nelle presenze.

Le province pugliesi hanno tutte registrato un incremento, con Bari e Taranto in testa per la crescita degli arrivi, seguite da Brindisi e Barletta-Andria-Trani. Per quanto riguarda le presenze, le province che hanno visto l’aumento più rilevante sono Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce.

A livello internazionale, si evidenzia un aumento significativo dai mercati extra-europei, tra cui Stati Uniti (+21% arrivi, +21% presenze), Canada (+22% arrivi, +30% presenze), Brasile (+34% arrivi, +44% presenze) e Argentina. Anche i flussi turistici dall’Europa hanno visto una crescita importante, in particolare dalla Polonia (+50% arrivi e presenze), Germania (+20% arrivi, +14% presenze), Francia (+15% arrivi, +28% presenze), Svezia (+42% arrivi, +39% presenze) e Spagna (+14% arrivi, +29% presenze).

Le 25 principali mete turistiche pugliesi e l’assenza di Manfredonia

L’analisi dei 25 principali comuni turistici pugliesi evidenzia il dominio di Vieste, che nel 2024 supera i 2,1 milioni di presenze, seguita da Bari (1,8 milioni) e Lecce (1,06 milioni). Tra le mete più frequentate figurano anche Ugento, Gallipoli, Monopoli, Otranto e Fasano. Tuttavia, spicca un’assenza importante: Manfredonia non compare nella classifica, nonostante gli sforzi di promozione e la partecipazione alle fiere di settore, come la BIT di Milano.

Una riflessione necessaria sul turismo a Manfredonia

L’assenza di Manfredonia dalla classifica impone una riflessione sulle strategie di promozione turistica della città. “Partecipare a eventi e fiere non basta se non si accompagna a una vera strategia di marketing territoriale”, commentano i cittadini sui social. Purtroppo, spesso il concetto di “turismo” viene “ridotto a iniziative di intrattenimento locale che favoriscono più i residenti che i visitatori esterni. Il rischio è di confondere la presenza occasionale di avventori con un vero flusso turistico strutturato.”

Il turismo in Puglia nel 2024: crescita generale, ma Manfredonia resta fuori dai rada

La Puglia continua a crescere come destinazione turistica, sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, i dati mostrano che Manfredonia resta ai margini di questa espansione. Serve un cambio di passo: meno proclami, più umiltà e tanto lavoro per portare la città a essere riconosciuta tra le mete turistiche di punta della regione. Necessaria la costruzione di una identità di destinazione e un’adeguata ottimizzazione dei servizi.