Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente assegnato l’incarico per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per l’anno 2024. Con la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 04/02/2025, firmata dall’ing. Lucio Barbaro, dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, si conferma l’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta “Tegliafilo Costruzioni Srl”, con sede in via Dante Alighieri 28, Manfredonia. L’intervento prevede il ripristino di tratti di pavimentazione stradale e marciapiedi deteriorati, per un importo complessivo di € 136.844,79, comprensivo di IVA e oneri di sicurezza.

La procedura di affidamento

La gara è stata espletata attraverso una trattativa diretta sul portale MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. La procedura, identificata con RDO n. 4902969, ha consentito di individuare l’azienda esecutrice in tempi rapidi, garantendo il rispetto delle normative sugli appalti pubblici. La somma totale stanziata per l’intervento ammonta a € 142.000,00, già impegnata nel capitolo n. 4140 “Manutenzione ordinaria strade comunali” del Bilancio Comunale 2024.

Figure tecniche e coordinamento dei lavori

Per garantire la corretta esecuzione dei lavori, il Comune di Manfredonia ha affidato l’incarico di Contabile e Coordinatore della Sicurezza all’architetto Vito Cataldo Malcangi. Il professionista è già titolare di un incarico tecnico all’interno del programma di azione e coesione complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, assegnato con contratto di lavoro autonomo il 28/05/2024. La nomina rientra nelle disposizioni previste per il completamento della procedura amministrativa e operativa.

Regolarità amministrativa e pubblicazione dell’atto

La determinazione è stata redatta dal dipendente comunale Angelo Robustella e pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi. Inoltre, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, il provvedimento è stato inserito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e comunicato alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC.

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione delle infrastrutture cittadine, volto a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade comunali. Con questa aggiudicazione, l’amministrazione comunale prosegue nel suo impegno per il miglioramento della viabilità urbana e il benessere dei cittadini.