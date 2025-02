Manfredonia, dopo l'incidente: lavori di somma urgenza in Villa Comunale, liquidate ditte affidatarie - ph ben

Il Comune di Manfredonia ha ufficializzato la liquidazione delle spese per gli interventi di somma urgenza effettuati nella Villa Comunale a seguito della caduta di un grosso ramo che aveva messo a rischio la sicurezza dei cittadini.

L’incidente si era verificato il 30 agosto 2024, quando un ramo di notevoli dimensioni si era staccato da un albero nei pressi della fontana pubblica, rendendo necessaria un’azione tempestiva per la messa in sicurezza dell’area. Dopo una verifica sul posto da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, e dei Vigili del Fuoco, erano state riscontrate ulteriori criticità, con la presenza di altri alberi potenzialmente pericolosi.

Alla luce della situazione di emergenza, il Sindaco di Manfredonia, con ordinanza n. 13/2024, aveva vietato l’accesso alla Villa Comunale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Interventi di Urgenza e Liquidazione dei Pagamenti

Per eseguire i lavori di rimozione e messa in sicurezza, il Comune ha affidato gli interventi a due ditte specializzate:

ARTEVERDE SOC. COOP. AGRICOLA A.R.L., incaricata della rimozione dei rami e alberi pericolanti nella zona tra l’ingresso del Castello e il Monumento al Milite Ignoto, con un importo di € 4.950,00 oltre IVA.

MATTEO CIUFFREDA, che ha operato nell’area compresa tra il Monumento al Milite Ignoto e Via dell’Arcangelo, con un importo di € 4.900,00 oltre IVA.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16 settembre 2024, il Comune ha riconosciuto la spesa complessiva per gli interventi, che ammonta a € 8.981,07 IVA inclusa, garantendo la copertura finanziaria tramite il capitolo 4820 del bilancio comunale.

Il 7 febbraio 2025, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha firmato la determina n. 223, con la quale è stata ufficializzata la liquidazione delle ditte esecutrici, sulla base della regolare esecuzione dei lavori e della verifica della documentazione contabile.

L’episodio ha evidenziato la necessità di un monitoraggio costante del patrimonio arboreo cittadino per prevenire situazioni di pericolo. L’Amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di una manutenzione programmata degli alberi della Villa Comunale, al fine di evitare rischi futuri per i cittadini.

I lavori di messa in sicurezza si sono conclusi positivamente, consentendo la riapertura della Villa Comunale in condizioni di sicurezza. Tuttavia, il Comune ha assicurato che continueranno i controlli e le manutenzioni per garantire la tutela del verde pubblico e la sicurezza di tutti.