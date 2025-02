Manfredonia punta sulla mobilità sostenibile: al via la candidatura per il bando regionale - Manfredonia, sindaco La Marca ph Saverio de Nittis

La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi in seduta ufficiale presso il Palazzo di Città, ha approvato all’unanimità la delibera per la candidatura all’Avviso Pubblico “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027” nell’ambito della mobilità urbana sostenibile. Il Comune intende accedere ai finanziamenti regionali per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali in ambito urbano e suburbano.

La proposta, avanzata dal sindaco Domenico La Marca, si inserisce nella strategia di promozione della mobilità dolce, volta a favorire l’incremento della ciclabilità e dei percorsi pedonali, con particolare attenzione ai collegamenti casa-lavoro e casa-scuola. L’iniziativa si allinea alle direttive della Regione Puglia, che ha pubblicato un bando con una dotazione di 750.000 euro per singolo intervento, volto alla creazione di infrastrutture sostenibili.

Gli obiettivi del progetto

Il piano prevede la realizzazione e il completamento di tratti di percorsi ciclabili e ciclopedonali che possano migliorare la connettività tra il centro cittadino e le periferie, garantendo anche collegamenti strategici con fermate di trasporto pubblico, stazioni ferroviarie e altri punti di interesse. Inoltre, il progetto include soluzioni per la sicurezza stradale, la separazione fisica dei flussi veicolari e ciclo-pedonali, l’inclusione sociale e un efficiente sistema di illuminazione e smaltimento delle acque meteoriche.

Tempistiche e iter amministrativo

La Regione Puglia, con una recente determinazione dirigenziale, ha prorogato il termine per la presentazione delle istanze fino alle ore 12:00 del 14 febbraio 2025. Per questo motivo, la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del V Settore di individuare i percorsi da candidare al finanziamento e predisporre tutti gli atti necessari per la candidatura.

La delibera, approvata all’unanimità, è stata dichiarata immediatamente esecutiva per consentire al Comune di Manfredonia di rispettare le scadenze e cogliere questa opportunità di sviluppo sostenibile.

Un impegno per la mobilità green

L’iniziativa si inserisce all’interno delle linee guida del Piano Urbano della Mobilità (PUM), approvato dal Comune nel 2010, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria.

“Si tratta di un passo importante per una città più sostenibile e accessibile a tutti” – ha dichiarato il sindaco La Marca – “La mobilità dolce rappresenta il futuro delle nostre città e questo finanziamento ci permetterà di migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza degli utenti della strada, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.”

Con questo progetto, Manfredonia punta a diventare un modello di mobilità sostenibile, integrando innovazione e sicurezza per una città sempre più a misura di pedoni e ciclisti.