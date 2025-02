Vieste: Tre strutture ricettive ricorrono al Tar contro l’autorizzazione della discoteca al Mistral Cafè

Vieste, 11 febbraio 2025 – La decisione del Comune di Vieste di autorizzare l’apertura di una discoteca all’interno del Mistral Cafè è finita sotto il mirino di alcune strutture ricettive locali. Tre di esse, infatti, hanno presentato un ricorso al Tar della Puglia contro il Comune di Vieste e il Gruppo Nobiletti Domenico & Noemi srl, proprietario del locale, chiedendo l’annullamento della delibera comunale che approvava l’uso temporaneo diverso di una parte dell’immobile, destinata inizialmente a un altro scopo, per avviarvi l’attività di “dancing”.

La delibera n. 69 del 20 dicembre scorso aveva dato il via libera al progetto che permetteva di destinare temporaneamente una porzione del Mistral Cafè a discoteca. Tuttavia, il ricorso presentato dalle strutture ricettive solleva dubbi sulla legittimità di questa autorizzazione, chiedendo anche una sospensione dell’efficacia della delibera in attesa che venga esaminata la questione nel merito.

Le motivazioni del ricorso

Nel ricorso, le strutture ricettive contestano la delibera, sostenendo che l’uso dell’immobile come discoteca possa avere ripercussioni negative sul territorio, a partire dall’impatto acustico e sull’inquinamento ambientale. Tuttavia, Alessio Nobiletti, referente del Mistral Cafè, ha commentato la situazione con fermezza, difendendo la scelta del locale.

“Non è la prima volta che queste realtà cercano di ostacolare lo sviluppo di un turismo giovanile sano, pensando esclusivamente ai propri interessi”, ha dichiarato Nobiletti. Il referente del Mistral Cafè ha inoltre sottolineato che tutte le prove fonometriche raccolte finora dimostrano che l’impianto audio del locale non arreca alcun disturbo per i residenti. “Siamo sempre stati dalla parte del rispetto delle regole e del buon vivere comune, ma è giusto che anche il pubblico sappia cosa sta accadendo”, ha aggiunto.

Il diritto al divertimento sano

Nobiletti ha poi ribadito l’importanza di poter offrire spazi di divertimento per i giovani nel rispetto delle normative. “La discoteca rappresenta un divertimento sano, non fatto di droghe o risse. Continueremo a difendere il nostro diritto di offrire serate di qualità, in un ambiente sicuro e regolato”, ha affermato con determinazione.

Il Mistral Cafè ha, infatti, intenzione di portare avanti la sua attività, continuando a puntare su un’offerta di intrattenimento di qualità per un pubblico giovane e responsabile. “Grazie per il vostro supporto, vi terremo aggiornati”, ha concluso Nobiletti, rassicurando i propri clienti e sostenitori.

La questione ora passerà nelle mani del Tar, che dovrà decidere se accogliere o respingere il ricorso delle strutture ricettive. In attesa di una pronuncia, la vicenda continua a suscitare discussioni nella comunità di Vieste, dove il dibattito sullo sviluppo del turismo giovanile e sul rispetto delle normative locali sembra essere più che mai aperto.

Lo riporta foggiatoday.it