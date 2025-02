Manfredonia – Spesso si sente parlare delle criticità del sistema sanitario, ma esistono realtà in cui il valore e la dedizione del personale medico fanno la differenza, salvando vite umane anche in condizioni difficili. Questo è il caso di un paziente che mercoledì scorso ha vissuto un’esperienza drammatica all’ospedale di Manfredonia e ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento per la professionalità e l’umanità dimostrate dal personale sanitario.

La giornata era iniziata con un forte dolore al petto che rendeva difficile la respirazione, nonostante i parametri vitali risultassero nella norma. Il paziente si è quindi recato al pronto soccorso dell’ospedale di Manfredonia, dove è stato accolto con tempestività e competenza. Il personale medico, composto da dottoresse e infermieri, ha immediatamente avviato gli accertamenti necessari per individuare l’origine del malessere, fornendo assistenza sia durante il turno del mattino che in quello pomeridiano.

“Un ruolo fondamentale lo ha avuto il dottor Giuseppe Salvemini, che, nonostante l’indisponibilità della TAC dell’ospedale – purtroppo fuori servizio da tempo – si è attivato senza esitazioni per trovare una soluzione alternativa”. Consapevole dell’urgenza del caso, ha immediatamente contattato altre strutture sanitarie per garantire al paziente l’accesso a un esame diagnostico essenziale. Questo intervento tempestivo ha permesso di individuare il problema e di avviare le cure necessarie, scongiurando gravi conseguenze.

Il paziente è stato successivamente trasferito al reparto di Chirurgia Toracica dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove l’equipe medica era già pronta ad intervenire. Grazie alla rapidità delle decisioni e alla sinergia tra le strutture ospedaliere, l’intervento chirurgico è stato effettuato con successo e il paziente ha potuto superare la fase critica.

Oggi, a distanza di pochi giorni, il protagonista di questa vicenda desidera esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a salvargli la vita: dal personale del pronto soccorso di Manfredonia agli specialisti di San Giovanni Rotondo. “Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno assistito in questi momenti difficili. La loro professionalità, dedizione e umanità sono state fondamentali per la mia guarigione”, ha dichiarato.

Questo episodio mette in luce il valore del personale medico e paramedico, che spesso opera in condizioni complesse, superando difficoltà strutturali con impegno e competenza. Allo stesso tempo, evidenzia la necessità di un intervento da parte delle istituzioni per garantire alle strutture sanitarie strumenti adeguati, come una TAC funzionante, essenziale per la diagnosi tempestiva di molte patologie.

La speranza è che questo episodio serva non solo a dare merito a chi lavora con dedizione nella sanità pubblica, ma anche a sensibilizzare le autorità affinché vengano potenziati i servizi essenziali per la salute dei cittadini.