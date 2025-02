Il Comune di Manfredonia avvia una consultazione pubblica per l’acquisto di quote ASE S.p.A.

Manfredonia, 12 febbraio 2025 – Il Comune di Manfredonia ha avviato una consultazione pubblica in merito all’acquisto delle quote di capitale della società ASE S.p.A. detenute dal Comune di Vieste, pari al 3,12%. L’iniziativa rientra nell’ambito delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, il cosiddetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica.

L’iniziativa del Comune

La decisione di procedere con l’acquisto è stata presa con la Deliberazione n. 21 del 22 dicembre 2023, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale. Il provvedimento, che mira a consolidare la partecipazione del Comune di Manfredonia nella società ASE S.p.A., necessita ora di un passaggio fondamentale: la consultazione pubblica, volta a raccogliere osservazioni e pareri da parte di cittadini, imprese e altri soggetti interessati.

Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 175/2016, la proposta di deliberazione consiliare deve essere sottoposta a consultazione pubblica prima di essere adottata definitivamente. Il Comune di Manfredonia ha quindi provveduto a pubblicare l’avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale, aprendo la consultazione per un periodo di quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Le modalità di partecipazione

La consultazione resterà aperta fino al 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, cittadini, aziende e altri soggetti portatori di interesse potranno inviare le proprie osservazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo ragioneria@comunemanfredonia.legalmail.it.

L’obiettivo di questo processo è garantire la massima trasparenza e coinvolgere la comunità in una decisione che riguarda direttamente il futuro della partecipazione comunale in ASE S.p.A. La società si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale sul territorio, un settore strategico per il benessere dei cittadini e la qualità della vita urbana.

Parere favorevole del Collegio dei Revisori

Un ulteriore elemento di rilievo è il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Comune di Manfredonia in merito alla proposta di acquisizione delle quote. Questo passaggio conferma la sostenibilità finanziaria e l’opportunità dell’operazione, che punta a rafforzare il controllo pubblico sulla gestione dei servizi ambientali.

Tuttavia, come previsto dall’articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016, l’acquisizione delle quote sarà comunque subordinata all’eventuale parere della Corte dei Conti, che dovrà verificare la conformità dell’operazione rispetto ai principi di economicità, efficienza e sostenibilità finanziaria.

Un’opportunità di partecipazione attiva

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per la cittadinanza di esprimere il proprio punto di vista su una scelta amministrativa che ha ricadute dirette sulla gestione dei servizi pubblici locali. La trasparenza e il coinvolgimento della comunità sono elementi fondamentali per garantire decisioni consapevoli e condivise.

L’attenzione pubblica su temi di gestione societaria e servizi pubblici è sempre più rilevante, e la consultazione pubblica promossa dal Comune di Manfredonia si inserisce in questo contesto, favorendo una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva dei cittadini.

Per chiunque voglia approfondire i dettagli dell’operazione, insieme all’avviso pubblico è stata resa disponibile la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 22 dicembre 2023, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia.

La consultazione si concluderà il 28 febbraio 2025: fino a quella data, ogni cittadino ha la possibilità di far sentire la propria voce e contribuire a questa decisione strategica per il futuro della città.