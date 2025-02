Il Comune di Manfredonia ha recentemente adottato una nuova determinazione riguardo la direzione lavori e la sicurezza per il progetto di rigenerazione urbana denominato “Senior Park”, nell’ambito del Programma Operativo FESR – FSE 2014-2020, un’importante iniziativa che mira alla realizzazione di un giardino pubblico in città. Questo intervento fa parte di un più ampio programma di sviluppo urbano sostenibile, che coinvolge anche il Comune di Zapponeta, in qualità di Autorità Urbana, in linea con gli obiettivi previsti dal POR FESR-FSE 2014/2020.

La determinazione, firmata il 7 febbraio 2025 dal Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Ing. Lucio Barbaro, annuncia il cambiamento nella figura del Direttore dei Lavori e la conferma del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. L’intervento, dal valore complessivo di 700.000 euro, di cui 578.616,47 euro destinati ai lavori in appalto, ha visto un’importante evoluzione in queste ultime settimane.

La decisione di sostituire il precedente Direttore dei Lavori, l’architetto Roberto Empler, è stata presa a seguito di una comunicazione ufficiale ricevuta dal Comune di Manfredonia, con la quale MTSTUDIO S.r.l. ha informato dell’impossibilità del professionista a proseguire nell’incarico. Pertanto, a seguito di una valutazione delle competenze professionali, l’incarico di Direttore dei Lavori è stato conferito all’Ing. Giuseppe Di Tullo, attualmente Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’intervento. Questa scelta risponde alla necessità di garantire la continuità amministrativa e il corretto avanzamento del progetto, nonché di rispettare le normative vigenti, in particolare quelle stabilite dal D.Lgs. 36/2023.

In merito alla sicurezza in fase di esecuzione, il Comune ha deciso di confermare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza all’Ing. Antonio Falcone, che aveva già svolto il ruolo in fase di progettazione e sarà dunque responsabile anche in questa fase critica dei lavori. Falcone, con sede a Manfredonia, ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e dal D.Lgs. 36/2023, garantendo così il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dettagli del progetto Senior Park

Il progetto prevede la creazione di un nuovo giardino pubblico che, con un investimento di oltre mezzo milione di euro, sarà una risorsa importante per la comunità di Manfredonia. La realizzazione del “Senior Park”, in particolare, mira a rispondere alle esigenze della popolazione anziana, creando uno spazio verde sicuro e accessibile per il benessere e la socializzazione.

Il progetto è stato avviato nell’ambito del programma di Rigenerazione Urbana, con il Comune di Manfredonia che ha guidato la richiesta di finanziamento di 6 milioni di euro, ottenendo l’approvazione da parte della Regione Puglia, che ha riconosciuto il valore della proposta. Nel corso dei mesi, sono stati approvati i vari step progettuali, fino ad arrivare alla definizione del piano esecutivo, che ha visto l’affidamento dei lavori all’impresa Generali Costruzioni Srl.

Le implicazioni finanziarie e future del progetto

La determinazione del 7 febbraio 2025 non comporta nuove spese per il Comune, in quanto l’incarico di Direttore dei Lavori e la conferma del Coordinatore della Sicurezza non modificano i costi già previsti. La stazione appaltante, infatti, si riserva di definire un nuovo corrispettivo per l’incarico affidato a MTSTUDIO S.r.l., ma senza ulteriori impegni di spesa.

L’approvazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL), con un importo complessivo di 118.910 euro, segna un importante passo in avanti per la realizzazione dell’opera. Il progetto, una volta completato, contribuirà non solo alla riqualificazione urbana ma anche alla creazione di uno spazio che risponde alle necessità della comunità, con un particolare focus sugli anziani.

Prossimi passaggi

A seguito della determinazione, il prossimo passo sarà la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio del Comune di Manfredonia e la trasmissione al Settore Economico Finanziario per il parere di regolarità contabile. La prosecuzione dei lavori e la finalizzazione del Senior Park sono quindi previsti nei prossimi mesi, con un costante monitoraggio dell’avanzamento.

Con questa nuova organizzazione, il Comune di Manfredonia si prepara a proseguire con il progetto di rigenerazione urbana, rafforzando la sicurezza e la qualità del lavoro durante l’esecuzione e puntando a migliorare gli spazi verdi cittadini, come testimoniato dall’impegno per la realizzazione del Giardino Pubblico Senior Park.

Un passo importante per Manfredonia e per la sua comunità

Il completamento del progetto Senior Park rappresenta un obiettivo importante per la città, che non solo offrirà ai cittadini un’area verde di alto valore sociale, ma contribuirà a una visione di sviluppo urbano sostenibile, dove la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini sono al centro dell’azione amministrativa.

Le modifiche recenti alla gestione del progetto e l’impegno per garantire la sicurezza sono segnali positivi che dimostrano la serietà e l’impegno del Comune di Manfredonia nel perseguire obiettivi ambiziosi e necessari per il benessere della comunità.