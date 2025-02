“Questo lavoro rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e moderna”, ha dichiarato l’Assessore Schiavone . “Siamo consapevoli dei ritardi accumulati negli anni e dei disagi che le condizioni di alcune strade creano ai cittadini e agli automobilisti, e per questo abbiamo pianificato interventi tempestivi, mirati ed efficaci. L’obiettivo è garantire infrastrutture adeguate e un miglioramento della qualità della vita urbana. Per questa ragione oltre ad aver trovato risorse di bilancio per la manutenzione della sede stradale, stiamo sollecitando l’Enel a ripristinare, nel più breve tempo possibile, le strade oggetto dei lavori di potenziamento della rete elettrica da oltre due anni”.

I lavori prevedono il ripristino del manto stradale, la sistemazione della segnaletica orizzontale. Gli interventi di questi giorni interessano le aree di: Parco degli Aranci, Via delle More, Via Canne, Via M.L. King, via Lamarmora, via Don Minzoni, via dei mandorli, Parco dei Cedri e via dei Gelsi.