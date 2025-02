Puglia: piano straordinario per il contenimento dei cinghiali approvato - ph ANSA

La giunta regionale pugliese ha dato il via libera al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali. Questo documento programmatico mira a ridurre i danni alle colture agricole, tutelare il patrimonio faunistico e proteggere le attività agroforestali. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Obiettivi chiave del piano:

Mitigare i danni alle produzioni agricole e agli allevamenti

Limitare i rischi di incidenti stradali causati dai cinghiali

Ridurre gli impatti sugli habitat naturali

Evitare le interazioni tra esemplari selvatici e domestici

In aggiunta, la giunta ha stanziato 20 milioni di euro (Psc–Fsc 2014-2020) per i Programmi Integrati di Agevolazione (Pia) e i Contratti di Programma. Sono stati anche rifinanziati i Piani locali di intervento della Rete ‘Galattica’ con un ulteriore stanziamento di 1,1 milioni di euro.

Le tre linee di intervento principali prevedono caccia, cattura e prelievo controllato. A supporto del piano, verranno istituiti gruppi di coordinamento sia a livello regionale che locale per garantire l’efficacia delle misure adottate.

La necessità di un piano straordinario è confermata dai dati raccolti. Tra il 2021 e il 2024, sono stati accertati 571 episodi di danni alle colture agricole, con richieste di indennizzo per oltre 3,25 milioni di euro, di cui solo 570mila euro effettivamente liquidati. Inoltre, nello stesso periodo, si sono verificati 343 incidenti stradali legati alla presenza dei cinghiali.

Per monitorare la popolazione di cinghiali in Puglia, sono state installate 190 postazioni fisse di osservazione. Grazie a indagini stagionali, la popolazione minima stimata è di 1.604 esemplari, così distribuiti:

35% in provincia di Foggia

31% in provincia di Bari

32% in provincia di Taranto

2% in provincia di Lecce

