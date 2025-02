Tensioni tra la tifoseria e la Società Manfredonia Miramare: il comunicato degli Ultras

Gli Ultras del Manfredonia replicano alla Società Manfredonia Miramare e al Manfredonia Calcio 1932: ‘Rispetto per chi non c’è più, ma anche per la tifoseria organizzata’.

La tifoseria organizzata del Manfredonia Calcio ha voluto esprimere con fermezza la propria posizione nei confronti della Società Manfredonia Miramare e del Manfredonia Calcio 1932, attraverso un comunicato ufficiale che non lascia spazio a interpretazioni. Un messaggio chiaro, diretto e ricco di amarezza, volto a denunciare atteggiamenti ritenuti ingiusti e irrispettosi nei confronti di iniziative che avrebbero dovuto unire, piuttosto che dividere.

Una replica attesa e la richiesta di rispetto

Gli Ultras, da sempre voce della passione biancoceleste, hanno atteso una replica al proprio comunicato ufficiale, ma, a differenza della controparte, hanno preferito concentrare le proprie energie in attività volte alla crescita del movimento sportivo e all’aggregazione giovanile.

Tra le principali accuse rivolte alla società, spicca la mancata risposta alla PEC inviata in merito alle autorizzazioni necessarie per un’iniziativa commemorativa dedicata alla memoria di una persona cara alla comunità sportiva. Un atteggiamento che, secondo la tifoseria, evidenzia la mancanza di sensibilità e umanità da parte della dirigenza, soprattutto considerando che in passato simili autorizzazioni erano state concesse anche poche ore prima degli eventi.

Le contraddizioni della gestione societaria

Un altro punto su cui gli Ultras hanno voluto far luce riguarda l’atteggiamento contraddittorio della dirigenza. In passato, quando la tifoseria sosteneva il club senza manifestare dissenso, il “rispetto delle regole” non era mai stato un ostacolo. Oggi, invece, la rigidità burocratica sembra diventata una regola imprescindibile, alimentando sospetti sulla vera natura delle decisioni prese.

L’episodio che ha suscitato maggiore indignazione è legato alla mancata partecipazione dei bambini della scuola calcio ai “Laboratori per Bambini” organizzati dagli Ultras nella giornata di sabato 8 febbraio. Secondo quanto riportato nel comunicato, la società del Manfredonia Calcio 1932 avrebbe impedito ai giovani atleti di partecipare per puro spirito di ripicca, a causa delle contestazioni in atto da qualche settimana.

Gli Ultras sottolineano di aver tentato una mediazione, spiegando come i bambini non dovessero essere coinvolti in una disputa di natura sportiva e gestionale. Tuttavia, ogni tentativo è stato vano: la società ha deciso di mantenere una posizione intransigente, non mostrando alcuna apertura al dialogo.

Un appello alla città e un chiaro messaggio alla dirigenza

Con amarezza, ma con determinazione, la tifoseria ribadisce che sarebbe bastato un minimo di buon senso e di sensibilità per evitare una situazione così spiacevole. I sostenitori del Manfredonia evidenziano come le loro manifestazioni di dissenso siano sempre state espresse con toni civili e nel pieno rispetto del confronto democratico.

Nel comunicato emerge anche un’accusa ben precisa: la politica sarebbe entrata a gamba tesa nel calcio locale. Gli Ultras, fieri della loro indipendenza, respingono al mittente le insinuazioni secondo cui le loro contestazioni sarebbero pilotate, sottolineando che le loro posizioni sono frutto di una libera espressione di pensiero.

L’assenza al Miramare: una scelta di coerenza

A conclusione del comunicato, la tifoseria organizzata annuncia con fermezza che domenica non sarà presente allo stadio Miramare. Una decisione presa con orgoglio e coerenza, nel segno di un attaccamento ai valori che da sempre contraddistinguono gli Ultras del Manfredonia.

Con questa scelta, gli Ultras vogliono lanciare un segnale forte alla società: il calcio è della gente, e il rispetto non può essere un concetto applicato in modo selettivo. Ora, più che mai, la tifoseria chiede silenzio e rispetto per chi non c’è più, ma anche per chi, con passione e dedizione, continua a sostenere i colori biancocelesti, nel bene e nel male.