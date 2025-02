Aggredito dai genitori di un alunno, costretto a cambiare scuola: la storia di un docente

Marco Cesario, ex dirigente scolastico della scuola “Dante Europa” di Taranto, ha vissuto un episodio di violenza che lo ha segnato profondamente. “Il padre di un bambino si presentò a scuola e mi aggredì senza dire nulla. Fui costretto a scappare, con il sangue sul volto”, racconta. Dopo quell’episodio, il preside ha deciso di lasciare l’istituto e da settembre è a San Giovanni Rotondo, presso la scuola “Melchionda De Bonis”. “Ho ritenuto opportuno evitare ulteriori occasioni di scontro”, spiega.

L’aggressione risale a un anno fa, quando i genitori di una bambina della scuola dell’infanzia lo presero a calci e pugni, provocandogli ferite al volto e una lussazione alla spalla. Il docente fu costretto a tre mesi di malattia. “Trovo inconcepibile che la madre della bambina sia tornata a scuola ogni giorno, proprio lì dove si era verificata l’aggressione”, aggiunge.

Oggi i genitori della bambina sono sotto processo, ma il preside Cesario ha preferito allontanarsi da Taranto. “Non mi hanno mai chiesto scusa, né un incontro di chiarimento”, sottolinea.

Sulla proposta del ministro Giuseppe Valditara, che prevede l’arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico, il docente si dice favorevole: “Viviamo in un mondo di diritti, ma bisognerebbe recuperare anche la parola doveri”.

Lo riporta RaiNews.it.