Al via il progetto “Cerignola in Verde” con 160 nuovi alberi in città e 100 nuove panchine in Villa Comunale

È prossimo all’avvio il progetto “Cerignola in Verde” che prevede la piantumazione di 160 nuovi alberi, querce e tigli, e l’installazione di 100 nuove panchine in Villa Comunale. Nel quadro del progetto è inclusa una corposa serie di interventi: la fornitura e la messa a dimora di essenze arboree comprese le operazioni preliminari per la preparazione delle buche e/o per l’eliminazione della ceppaie a rimpiazzo delle fallanze esistenti; l’irrigazione di soccorso da garantire quotidianamente per i primi 15 giorni e quando necessario; la concimazione di base per il primo mese; il censimento delle piante messe a dimora e l’inserimento all’interno del sistema GIS R3; la manutenzione degli alberi messi a dimora, congiuntamente col resto del patrimonio arboreo per il quale la gestione è già compresa nell’appalto di servizio; la sistemazione delle panchine in Villa Comunale, con l’installazione delle 100 nuove previste dal progetto.

Sono state inoltre individuate le zone cittadine, 37 in tutto, destinate alla piantumazione dei nuovi alberi: Villa Comunale (n.° 5 alberi); Corso Aldo Moro; Corso Roma; Corso Gramsci; Piazza Nicola Zingarelli; Via Vittorio Veneto; Piazza Sant’Antonio; Via dei Mandorli; Via Fra Daniele; Via Giovanni Gentile; Via Puglie; Via Don Minzoni; Via Napoli; Parco Lagonegro; Parco Baden – Powell; Parco Barbaro (Mezzaluna); Corso Scuola Agraria; Viale di Levante; Viale di Ponente 20; Viale Cimitero; Via Falcone; Via Corsica; Via Trento; Via Po; Viale di XXIV Maggio; Via San Leonardo; Viale Europa; Via Tripoli; Via G. Pavoncelli; Viale Roosevelt; Via Nizza 32; Via Montegrappa; Parco 2 Giugno; Vicolo III Melfi; Via Stella; Piazza Ventimiglia; Via Adige.