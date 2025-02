Carnevale di Manfredonia: Tribune in Piazza Marconi, al via le prenotazioni ph ARCANGELO PALUMBO

Manfredonia si prepara a vivere un’edizione straordinaria del Carnevale Storico con l’allestimento di due tribune in Piazza Marconi, pensate per offrire agli spettatori una visuale privilegiata sulle attesissime Gran Parate. A partire da oggi, è possibile prenotare e acquistare i posti sulle tribune attraverso la sezione Biglietteria del sito ufficiale del Carnevale di Manfredonia. Il biglietto, non numerato, consente l’accesso a una delle tre date in programma:

Domenica 23 febbraio – ore 10:00

– ore 10:00 Domenica 2 marzo – ore 17:00

– ore 17:00 Sabato 8 marzo – ore 18:00

L’accesso alle parate lungo il percorso cittadino e agli altri eventi in calendario rimane libero e gratuito, mentre il ticket riguarda esclusivamente i posti a sedere sulle tribune.

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, basta visitare il sito ufficiale del Carnevale: www.carnevaledimanfredonia.org/negozio. Sul portale sono disponibili anche tutte le informazioni per un accesso agevole alle tribune. In caso di necessità, è possibile contattare l’organizzazione esclusivamente via WhatsApp al numero 378.3053230.