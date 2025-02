“Ciao Michele, continua a tifare dall’alto per l’Inter e il Manfredonia”

Manfredonia piange la scomparsa di Michele Vitale, venuto a mancare oggi, 13 febbraio 2025, all’età di 67 anni presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

Nato il 10 giugno 1957, Michele era una figura molto conosciuta e amata in città, sia per il suo ruolo di custode e collaboratore scolastico presso la scuola San Giovanni Bosco, sia per la sua grande passione per il calcio.

Tifosissimo del Manfredonia Calcio e dell’Inter, Michele seguiva con il cuore le sue squadre del cuore e amava scherzare sul mondo del pallone. Con amici e conoscenti realizzava video divertenti e sfottò simpatici sulle altre squadre, ma anche sul Manfredonia stesso, sempre con il sorriso e la leggerezza che lo contraddistinguevano.

Michele lascia nel dolore la moglie e i suoi quattro figli, oltre a tantissimi amici che lo ricorderanno con affetto.

I funerali si terranno domani, 14 febbraio 2025, presso la Chiesa San Carlo Borromeo di Manfredonia.

La comunità si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

“Ciao Michele, il tuo sorriso e la tua passione resteranno nei cuori di tutti”, scrivono i suoi amici a StatoQuotidiano.it