Grande soddisfazione tra i Consiglieri Comunali del Gargano per l’attenzione istituzionale finalmente rivolta al grave problema della fauna selvatica e, in particolare, alla pericolosità dell’attraversamento incontrollato dei cinghiali sulla Strada Statale 693. Dopo mesi di sollecitazioni e richieste di intervento da parte degli amministratori locali, il tema ha raggiunto il Parlamento grazie all’interrogazione presentata dalla senatrice Annamaria Fallucchi ai Ministri competenti.

Un passo fondamentale per ottenere risposte concrete e tempestive su una questione che incide direttamente sulla sicurezza degli automobilisti e sull’incolumità pubblica.

Il fenomeno della proliferazione incontrollata dei cinghiali sta provocando danni sempre più gravi in tutto il territorio garganico, con un incremento significativo degli incidenti stradali e conseguenze devastanti per l’agricoltura locale. Le coltivazioni vengono distrutte, causando ingenti perdite economiche agli agricoltori e mettendo a rischio interi settori produttivi. La SS 693, arteria strategica per il collegamento del Gargano nord, è una delle strade più colpite, rendendo necessario e urgente un intervento risolutivo.

I Consiglieri Comunali, promotori dell’iniziativa, accolgono con favore questo primo risultato, ma sottolineano l’importanza di passare rapidamente dalle parole ai fatti. Chiedono che la Regione Puglia dia immediata attuazione al piano di controllo della fauna selvatica, approvato nel luglio 2024, evitando ulteriori ritardi e garantendo un monitoraggio costante per valutarne l’efficacia.

L’obiettivo è mettere in campo misure concrete e strutturali per limitare il numero di incidenti e ridurre il rischio per gli automobilisti.

L’appello si estende anche a tutti i parlamentari rappresentanti del territorio affinché sostengano con determinazione questa battaglia e lavorino affinché la sicurezza stradale e la tutela del territorio diventino una priorità concreta nell’agenda politica. La questione non riguarda solo il Gargano, ma molte aree del Paese che si trovano a dover affrontare le conseguenze dell’eccessiva presenza di fauna selvatica senza strumenti adeguati per contenerla.

I Consiglieri Comunali ribadiscono il loro impegno a vigilare affinché il problema resti al centro dell’attenzione istituzionale e ringraziano il Sottosegretario e la senatrice Fallucchi per la sensibilità dimostrata nel portare avanti questa iniziativa a livello nazionale. Un’azione decisa e tempestiva è necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il patrimonio agricolo del territorio.

I Consiglieri Comunali firmatari dell’iniziativa sono: Michele Sementino e Daniele Cusmai (Vico del Gargano), Francesco Tavaglione e Michele Trocano (Peschici), Pietro Colecchia, Michele d’Atri e Angelo Valente (Ischitella), Rocco Ruo, Giuseppe Gentile e Michele Trombetta (Carpino), Michele Azzellino (Rodi Garganico).