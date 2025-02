L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) ha pubblicato la relazione sull’incidente aereo verificatosi il 5 novembre 2022 nei pressi di Apricena (FG), in cui persero la vita sette persone: i due piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, una famiglia di turisti sloveni e un medico del servizio di emergenza 118. Nel documento, non si fa alcun riferimento a un possibile errore umano come causa dell’incidente, una circostanza che ha suscitato diverse reazioni tra i familiari delle vittime e i loro legali.

Secondo quanto riportato dalla relazione, la determinazione esatta delle cause dell’incidente è risultata complessa a causa dell’assenza di registratori di volo, strumenti che avrebbero consentito una ricostruzione più precisa dell’evento. Attualmente, la normativa vigente non prevede l’obbligo di tali dispositivi per gli elicotteri impiegati nel trasporto passeggeri, un aspetto che l’ANSV ha sottolineato come un’importante lacuna da colmare.

LE RACCOMANDAZIONI DELL’ANSV A ENAC ED EASA

In seguito alle conclusioni dell’indagine, l’ANSV ha formulato una serie di raccomandazioni indirizzate all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e all’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). Le richieste avanzate si concentrano in particolare sull’introduzione di strumenti di monitoraggio e sicurezza avanzati per i voli in elicottero. Tra le principali misure suggerite figurano:

Obbligo di installazione di un sistema di Flight Following: Questo dispositivo permetterebbe il tracciamento in tempo reale della rotta dell’elicottero, fornendo dati essenziali per la sicurezza del volo e per eventuali interventi di emergenza.

Adozione di un sistema Terrain Awareness Warning System (TAWS): Un meccanismo capace di generare allarmi in caso di una separazione anomala del velivolo rispetto agli ostacoli presenti al suolo, riducendo il rischio di collisioni con rilievi montuosi o altre strutture.

I legali della famiglia del comandante Luigi Ippolito, Luigi Fischetti, Federica Patelmo e Pio Gaudiano, hanno posto l’accento sulla necessità di introdurre misure più rigorose per evitare il ripetersi di simili tragedie, evidenziando come l’assenza di strumenti di registrazione a bordo abbia limitato l’accuratezza della ricostruzione dell’incidente.

IL DIBATTITO SULLA SICUREZZA DEI VOLI IN ELICOTTERO

L’incidente di Apricena ha acceso nuovamente il dibattito sulla sicurezza dei voli in elicottero, specialmente per quanto riguarda le tratte destinate al trasporto passeggeri. Gli esperti del settore aeronautico sottolineano come, sebbene la tecnologia per il tracciamento in tempo reale e i sistemi di allerta esistano da tempo, la loro installazione non sia ancora obbligatoria su tutti i velivoli di questo tipo.

La relazione dell’ANSV rappresenta dunque un punto di partenza per riconsiderare le attuali normative e colmare le lacune che, in situazioni come quella di Apricena, possono rendere difficoltosa l’individuazione delle cause di un incidente e compromettere le possibilità di prevenzione per il futuro. Gli enti preposti alla regolamentazione del settore aereo sono ora chiamati a valutare l’implementazione delle raccomandazioni dell’ANSV, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza per i voli in elicottero.

LA POSIZIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME

Dal canto loro, i familiari delle vittime continuano a chiedere maggiore chiarezza e trasparenza sulle dinamiche dell’incidente. Gli avvocati che assistono i parenti di Luigi Ippolito hanno formalmente richiesto una rettifica e ulteriori approfondimenti sulle conclusioni dell’ANSV, sottolineando come l’assenza di riferimenti all’errore umano non debba essere interpretata automaticamente come una conferma della sua inesistenza, ma piuttosto come la conseguenza della carenza di strumenti di analisi adeguati.

L’auspicio delle famiglie e degli esperti è che quanto accaduto possa servire da spunto per un miglioramento complessivo della sicurezza nei voli in elicottero, affinché tragedie simili possano essere prevenute in futuro attraverso l’adozione di strumenti tecnologici avanzati e normative più stringenti.