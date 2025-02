La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato un’importante iniziativa volta a rafforzare la cultura della legalità e contrastare le infiltrazioni mafiose attraverso la formazione civica delle nuove generazioni.

Grazie a un finanziamento di 15.260,91 euro assegnato dal Ministero dell’Interno, dell’Istruzione e dell’Economia con decreto del 5 agosto 2024, il Comune darà il via a un programma di attività rivolto in particolare agli adolescenti e ai giovani. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza civica, la responsabilità sociale e il senso di comunità, coinvolgendo le scuole, le istituzioni locali e il terzo settore in una rete educativa sinergica.

L’adesione del Comune di Manfredonia all’associazione “Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, formalizzata con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27 agosto 2024, conferma la volontà dell’amministrazione di mettere al centro della propria azione il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione. La città si impegna, infatti, a sviluppare percorsi di formazione per amministratori, funzionari pubblici e studenti, al fine di creare una cultura diffusa della legalità.

Le scuole di Manfredonia saranno protagoniste del programma, con progetti didattici, incontri con esperti e laboratori tematici sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla cittadinanza attiva. In collaborazione con associazioni come “Libera” e “Associazione Antiracket e Antiusura di Foggia”, il Comune intende avviare campagne di sensibilizzazione e attività educative per rafforzare il senso civico nei giovani.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento diretto degli assessorati all’istruzione, alla cultura, alla legalità e ai servizi sociali, con l’obiettivo di creare un dialogo costante tra istituzioni, cittadini e studenti. La definizione del programma sarà il risultato di un percorso condiviso con scuole e altre agenzie educative del territorio, per garantire interventi efficaci e concreti.

L’utilizzo del contributo ministeriale sarà regolato da successivi provvedimenti, in linea con le direttive della programmazione finanziaria comunale. Questo finanziamento rappresenta un primo passo per la costruzione di una strategia duratura, che mira a consolidare nel tempo una rete di cooperazione tra enti locali, scuole e associazioni per contrastare ogni forma di illegalità e rafforzare la democrazia.

Alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, si è tenuta la conferenza stampa presieduta dal sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca e dall’assessora al Welfare di Comunità e Cultura Maria Teresa Valente, per presentare le nuove iniziative per la sicurezza urbana a Manfredonia. Durante l’incontro sono stati illustrati l’attivazione del sistema di videosorveglianza e il piano di implementazione dello stesso, l’adesione della città al Patto per la Sicurezza Urbana e il progetto “Si Può Fare in Sicurezza – Manfredonia”, un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni, finanziata attraverso il Fondo Unico Giustizia e finalizzata a promuovere la cittadinanza attiva e la prevenzione del disagio sociale. Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra altri, il Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, il Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, il Questore di Foggia Alfredo D’Agostino, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, per sottolineare l’importanza di un’azione sinergica tra istituzioni locali e nazionali nella tutela della sicurezza e della coesione sociale.