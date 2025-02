Manfredonia punta sulla mobilità sostenibile: approvato il progetto per le reti di percorsi ciclabili

Manfredonia fa un passo avanti verso una città più sostenibile e attenta alla mobilità dolce. La Giunta Comunale, nella seduta del 13 febbraio 2025, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito urbano e suburbano.

L’iniziativa, che prevede un investimento complessivo di 750.000 euro interamente coperti da fondi regionali, si inserisce nel programma della Regione Puglia “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027” per la promozione della mobilità urbana sostenibile.

Un progetto per una città più vivibile

L’obiettivo principale del piano è incentivare la mobilità sostenibile attraverso la creazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri, che favoriscano gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle periferie, per migliorare la connessione con il centro urbano e ridurre l’uso dell’auto privata.

L’assessore ai Lavori Pubblici ha illustrato la proposta, evidenziando il valore strategico dell’intervento per una città che intende promuovere una cultura della mobilità dolce e rispettosa dell’ambiente. Il progetto si avvale della collaborazione del 5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” del Comune di Manfredonia, con l’ingegnere Giuseppe Di Tullo nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e incaricato della predisposizione della documentazione tecnica.

Dettagli tecnici e finanziamento

Il progetto si compone di una serie di elaborati tecnico-grafici, tra cui la relazione generale, il piano di manutenzione, il computo metrico estimativo e il cronoprogramma dei lavori. La spesa totale di 750.000 euro sarà coperta interamente dai fondi regionali, senza alcun impatto sul bilancio comunale.

Il piano prevede la realizzazione di tratti ciclabili strategici per garantire la sicurezza degli utenti e la continuità dei percorsi. In particolare, verranno realizzate infrastrutture in sede propria e promiscua, in base alle caratteristiche delle strade coinvolte.

Approvazione e prossimi passi

La Giunta ha deliberato all’unanimità l’approvazione del progetto e la candidatura dell’intervento al bando regionale. L’atto approvato prevede l’inoltro della documentazione necessaria, tra cui la scheda progettuale, il piano di inquadramento territoriale e l’elenco delle aree interessate dall’intervento.

“Si tratta di un’iniziativa di grande importanza per il futuro di Manfredonia. Una città più a misura di ciclisti e pedoni è una città più vivibile e moderna. Questo progetto segna un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici.

Ora si attende l’esito della candidatura e, in caso di approvazione del finanziamento, l’amministrazione procederà con la programmazione degli interventi e l’inserimento delle risorse nel bilancio comunale.