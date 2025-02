Plastic Free opera attraverso attività online e offline, tra cui campagne di sensibilizzazione sui social, raccolte di rifiuti in tutta Italia, programmi educativi nelle scuole, salvataggio di tartarughe marine e iniziative come Plastic Free Walk e Plastic Free Diving. In Provincia di Foggia, l’associazione può contare su una rete di volontari dislocati sul territorio, coordinati dal referente provinciale Alessandro Scolozzi. Grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati, Plastic Free si pone l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della plastica e promuovere stili di vita più sostenibili.

Alla firma del protocollo ha lavorato attivamente l’assessora all’Ambiente, Mariarita Valentino, coadiuvata dai consiglieri Raffaele Caputo, Alfredo De Luca e Gianluca Totaro, testimoniando l’impegno concreto dell’amministrazione comunale verso azioni di tutela ambientale.

“Questo protocollo rappresenta un passo significativo nella nostra strategia per una Manfredonia più pulita e sostenibile. La collaborazione con Plastic Free ci permetterà di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza e di attuare iniziative concrete per la riduzione della plastica sul nostro territorio” – ha dichiarato il sindaco Domenico la Marca.

L’assessora all’Ambiente, Mariarita Valentino, ha sottolineato con determinazione l’importanza dell’accordo: “La tutela ambientale è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Abbiamo lavorato con grande impegno per concretizzare questa collaborazione, consapevoli dell’urgenza di affrontare il problema della plastica monouso. Questo protocollo non è solo un documento formale, ma rappresenta un impegno operativo che vedrà il coinvolgimento di cittadini, scuole e associazioni in azioni concrete sul territorio. Organizzeremo eventi di sensibilizzazione, giornate di raccolta rifiuti e attività educative per formare una nuova generazione più consapevole e responsabile. La sfida è grande, ma con il supporto della comunità possiamo fare la differenza.”

Il Comune di Manfredonia continua così a dimostrare attenzione e sensibilità verso le tematiche ambientali, puntando su azioni efficaci e collaborazioni strategiche per la salvaguardia del territorio e del mare.

Lo riporta il Comune di Manfredonia su Facebook.