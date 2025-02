Monte Sant’Angelo – Un colpo significativo al clan Li Bergolis-Miucci arriva dal pentimento di Matteo Pettinicchio, uno degli esponenti di punta della mafia garganica. Il 40enne, braccio destro di Enzino Miucci, ha deciso di collaborare con la giustizia, rivelando dettagli cruciali sulle operazioni illecite del clan, coinvolto da anni in una sanguinosa guerra contro gli ex alleati del clan Romito. Pettinicchio, arrestato il 15 ottobre 2024 nell’ambito dell’operazione “Mari e Monti” e detenuto da oltre cinque anni, diventa il tredicesimo pentito della mafia garganica dal 2017 ad oggi, e il primo a collaborare dalla zona di Monte Sant’Angelo, cuore del clan Li Bergolis-Miucci.

Il suo pentimento, arrivato in tribunale durante un’udienza relativa a un processo per spaccio di droga, è stato confermato dal pubblico ministero Ettore Cardinali, che ha richiesto un rinvio dell’udienza per ascoltare le sue dichiarazioni. In particolare, il processo coinvolge Pettinicchio e altri due complici nell’accusa di traffico di cocaina, con il coinvolgimento di gruppi criminali locali come quelli legati a Miucci e al viestano Claudio Iannoli, al vertice del clan Perna/Iannoli.

Matteo Pettinicchio, che fino a quel momento aveva negato ogni coinvolgimento nel traffico di droga, è ora disposto a raccontare dettagli importanti sugli affari del clan, sulla gestione delle estorsioni e sul suo ruolo nell’organizzazione. Fino ad oggi, Pettinicchio aveva sempre respinto l’accusa di aver coordinato il traffico di cocaina da dietro le sbarre insieme a Miucci, ma ora, con la sua decisione di collaborare, si aprono nuove prospettive sulla dinamica del clan e sui crimini commessi.

Un passato turbolento, caratterizzato da arresti e condanne, accompagna la figura di Pettinicchio. Nel 2009, durante il conflitto tra i Li Bergolis e i Romito, fu arrestato con un compaesano per il possesso di una pistola calibro 45. In quel caso, Pettinicchio si addossò la responsabilità dell’arma, sostenendo di averla acquistata a Rimini. Nel 2012, fu coinvolto nell’operazione “Rinascimento” per estorsioni legate al clan Li Bergolis, subendo una condanna a otto anni e sei mesi. Nel 2016, un nuovo arresto lo vide coinvolto in un’operazione con Miucci e altri due complici per il possesso di armi da fuoco, sebbene fu assolto per quella vicenda.

Nonostante i continui arresti e le condanne, Pettinicchio non ha mai cessato di collaborare con il clan. Nel 2019, fu coinvolto nel blitz antidroga “Friends”, che portò all’arresto di decine di persone legate alla mafia garganica. In quell’occasione, Pettinicchio rispondeva di traffico di droga, e la sua posizione giuridica si complicò ulteriormente con l’arrivo dell’operazione “Mari e Monti”, che lo vedeva coinvolto in attività criminali anche da detenuto.

Secondo le indagini, Pettinicchio avrebbe avuto un ruolo di rilievo nel coordinare le operazioni estorsive e nel traffico di droga, mantenendo anche contatti con altre organizzazioni mafiose, tra cui la ‘ndrangheta calabrese e clan del basso Tavoliere. Le intercettazioni telefoniche rivelano come, nonostante la detenzione, Pettinicchio e Miucci mantenessero un’intensa rete di comunicazione, espandendo così le loro attività illecite anche fuori dalla provincia di Foggia.

Il pentimento di Pettinicchio, quindi, rappresenta un punto di svolta importante nelle indagini e potrebbe portare alla disarticolazione di una delle mafie più radicate e potenti della regione. In particolare, il suo ruolo nel clan, come “alter ego” di Miucci, conferma quanto fosse strategica la sua posizione all’interno dell’organizzazione. Le sue dichiarazioni potrebbero rivelare dettagli fondamentali sulla gestione del narcotraffico e delle estorsioni, ma anche sulla violenza e le dinamiche interne alla faida tra i Li Bergolis e il gruppo Romito.

Il clan Li Bergolis-Miucci ha avuto un ruolo centrale nei conflitti di mafia che hanno insanguinato la zona del Gargano, con 35 episodi di violenza, tra cui 25 morti e numerosi feriti, dal 2008 ad oggi. L’operazione “Mari e Monti” ha contribuito ad arrestare 39 persone, tra cui molti affiliati al clan, accusati di reati gravi come mafia, estorsioni, traffico di droga e armi. La collaborazione di Pettinicchio rappresenta un tassello fondamentale per comprendere a fondo il funzionamento di questa organizzazione criminale.

Nonostante i segnali di cambiamento, il fenomeno della mafia garganica rimane un nodo complesso da affrontare, ma il pentimento di Pettinicchio offre una nuova opportunità per contrastare le radici profonde del crimine organizzato in questa parte d’Italia. La sua scelta potrebbe incentivare altri a seguire il suo esempio e contribuire, seppur lentamente, alla fine di un omertoso silenzio che da troppo tempo ha protetto i clan della zona.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno, 13 febbraio 2025