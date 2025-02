La Tunisia sta diventando sempre più la meta scelta dai pensionati italiani alla ricerca di un paradiso fiscale. Dopo che il Portogallo ha cessato le sue agevolazioni fiscali per gli anziani stranieri, il Paese del Maghreb è diventato l’unica alternativa che ha visto una crescita significativa tra il 2019 e il 2023, con un incremento del 46% nel numero di pensionati che hanno scelto questa destinazione. Solo negli ultimi due anni, circa 2.000 pensionati italiani hanno trasferito la loro residenza in Tunisia, portando il totale a circa 7.500 italiani residenti nel Paese, secondo i dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Vantaggi fiscali e costo della vita sono i principali fattori che attraggono sempre più pensionati italiani. In Tunisia, infatti, le tasse basse, il clima mite e il basso costo della vita rappresentano un vantaggio significativo. Rita Salvati, 73 anni, che dal 2012 gestisce ad Hammamet l’agenzia ‘Orizzonte Tunisia’, afferma che il regime fiscale per i pensionati in Tunisia è favorevole, con una tassazione che non supera il 5%, a fronte del 30% in Italia. La tassazione è applicata solo sul 20% del reddito lordo, e i primi 1.500 euro di pensione sono esenti da tassazione. Tra i 5.000 e i 10.000 euro, si applica una tassa del 2,3%, mentre oltre questa soglia, la tassazione sale fino a un massimo del 5%.

Trasferirsi in Tunisia è relativamente semplice. È necessario dimostrare di avere un reddito congruo per il mantenimento della propria abitazione e di soggiornare nel Paese per almeno 183 giorni all’anno. La maggior parte degli italiani residenti si concentra ad Hammamet, dove vivono circa 6.000 pensionati italiani. Giovanni Cimarossa, residente ad Hammamet da due anni, racconta di vivere molto bene con una pensione di 1.350 euro al mese, che gli permette di affittare una casa fronte mare con due camere da letto e giardino per 450 euro al mese. Inoltre, le spese quotidiane sono contenute, con una cena al ristorante che costa circa 10 euro.

Tuttavia, il sistema sanitario pubblico in Tunisia non è di alta qualità, sebbene quello privato, che offre medici eccellenti, sia molto più economico rispetto all’Italia. Una visita specialistica costa solo 60 dinari, pari a circa 18 euro.

La Tunisia si sta quindi confermando come una destinazione ideale per i pensionati italiani che cercano di ottimizzare il loro reddito godendo di un buon tenore di vita a costi contenuti.

