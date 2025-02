Turismo a Manfredonia, provocazione di Rinaldi: "Opportunità o fastidio da eliminare?"

Basterebbe fermarsi alle prime dieci parole per comprendere che, da sempre, abbiamo lasciato solo ed esclusivamente al caso tutto ciò che riguarda lo sviluppo di questo importantissimo settore che potrebbe e dovrebbe aiutare in maniera consistente l’economia complessiva della nostra città e farci uscire definitivamente fuori dalle secche in cui siamo precipitati.

Ora, tralasciando i commenti di una moltitudine di celenterati che si sono avventati, da par loro, su alcune notizie provenienti dalla BIT di Milano 2025 senza aggiungere nulla di costruttivo, alcune riflessioni andrebbero fatte in modo serio e non per soddisfare gli istinti derivanti da ragionamenti dettati dalla pancia o dal becero qualunquismo in servizio permanente effettivo.