Addio a Giorgio Cocilovo, storico chitarrista di Renato Zero

È scomparso a 68 anni il chitarrista Giorgio Cocilovo, una delle figure più importanti della musica italiana. A darne notizia è stato Franco Mussida, fondatore e direttore dell’istituto CPM, dove Cocilovo insegnava. La sua carriera, che ha preso il via negli anni ’70, lo ha visto lavorare con alcuni dei grandi nomi della musica italiana, tra cui Al Bano, Eros Ramazzotti e Gigi D’Alessio. Tuttavia, il suo legame artistico più significativo è stato quello con Renato Zero, con cui ha collaborato per lungo tempo.

Franco Mussida ha annunciato la morte di Cocilovo con un commovente messaggio sui social: “Il cuore di Giorgio Cocilovo, uno dei più bravi e famosi chitarristi italiani, ha cessato di battere. Per anni in prima fila nell’orchestra di Sanremo, nel gruppo dei musicisti di Renato Zero, e presente in centinaia di registrazioni, ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra musica popolare. Buon viaggio, Maestro Giorgio, e grazie per gli insegnamenti che ci hai dato.”

Giorgio Cocilovo: Un Talento che Ha Fatto la Storia della Musica Italiana

Cocilovo si avvicinò alla chitarra da giovane, iniziando con le canzoni dei Beatles. La sua passione lo portò a immergersi nei suoni del rock degli anni ’70, ispirandosi ai grandi chitarristi dell’epoca come Jimmy Hendrix, Alvin Lee e Jimmy Page. La sua carriera prese una svolta decisiva nel 1976, quando incontrò il batterista Tullio De Piscopo, che lo introdusse al mondo della fusion e del jazz. Cocilovo si esibì al prestigioso Festival di Montreux, segnando l’inizio di una carriera internazionale.

Negli anni ’80, Cocilovo divenne un chitarrista richiesto e apprezzato nel panorama musicale italiano, contribuendo con la sua chitarra a numerosi dischi e performance dal vivo per alcuni dei più importanti artisti della scena.

Un Legame Speciale con Renato Zero

Tra tutte le sue collaborazioni, quella con Renato Zero è stata la più longeva e significativa. Nel 1985, Cocilovo vinse il Telegatto come miglior chitarrista di studio. La sua carriera lo portò anche a lavorare come orchestrale per Mediaset e Rai, nonché a essere membro fisso dell’Orchestra del Festival di Sanremo dal 1990 al 2019. Nel 1994, Cocilovo ebbe l’onore di dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Enzo Jannacci con Paolo Rossi nel brano “I soliti accordi”.

Giorgio Cocilovo lascia un’eredità musicale che ha segnato la storia della musica italiana, e il suo contributo rimarrà per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltarlo e di collaborare con lui.

Lo riporta TGCOM24.