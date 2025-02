L’Anfiteatro Romano resterà chiuso al pubblico fino a data da destinarsi.

Lo ha stabilito il sindaco, avv. Giuseppe Pitta, con un’ordinanza ufficiale che dispone l’interdizione totale del sito archeologico per consentire il completamento dei lavori di rigenerazione urbana. La decisione è stata adottata sulla base della nota protocollata n. 7300 del 14 febbraio 2025, con la quale l’Ufficio Lavori Pubblici ha segnalato la necessità di chiudere l’accesso all’Anfiteatro per garantire l’esecuzione delle opere in totale sicurezza.

La chiusura si rende indispensabile per consentire il completamento del progetto denominato “Rigenerazione Urbana – Lavori di Sistemazione e migliore Fruizione dell’arena e dei sotterranei per Attività Culturali nell’Anfiteatro Romano”. L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e la valorizzazione del sito, rendendolo più fruibile sia per i visitatori che per le iniziative culturali previste all’interno della storica struttura.

Un restyling necessario per valorizzare il patrimonio storico

L’Anfiteatro Romano rappresenta una delle testimonianze più significative del passato della città e da tempo necessitava di interventi strutturali per garantire una maggiore sicurezza e una migliore esperienza per i visitatori. I lavori previsti riguardano la sistemazione dell’arena, la ristrutturazione dei sotterranei e la creazione di spazi idonei ad accogliere eventi culturali, artistici e spettacoli.

Secondo fonti comunali, l’intervento è finalizzato a rendere l’Anfiteatro non solo un’attrazione turistica di rilievo, ma anche un centro nevralgico per la promozione culturale e sociale della città. L’attenzione sarà posta anche sul miglioramento della segnaletica, degli accessi e dei percorsi interni, per garantire una fruizione più agevole da parte di cittadini e turisti.

Il provvedimento del Sindaco e le reazioni della cittadinanza

L’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Pitta stabilisce che l’Anfiteatro rimarrà chiuso per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, fino a un’eventuale parziale riconsegna dell’opera. Il provvedimento è stato trasmesso alla Dirigente del II Settore e al Responsabile del Servizio competente, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per informare il personale addetto e la cittadinanza.

La decisione di chiudere temporaneamente l’Anfiteatro ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini e gli operatori culturali. Molti comprendono la necessità dei lavori e si augurano che il restauro possa restituire alla città uno spazio ancora più funzionale e accogliente. Tuttavia, non manca qualche perplessità legata ai tempi di chiusura e alle ripercussioni sulle attività culturali programmate.

“Si tratta di un intervento necessario e atteso da tempo – afferma un rappresentante di un’associazione culturale locale – ma speriamo che i lavori procedano senza ritardi, affinché l’Anfiteatro possa tornare presto ad essere un luogo di aggregazione e di eventi per la comunità”.

Il futuro dell’Anfiteatro Romano

Nonostante la temporanea chiusura, l’amministrazione comunale assicura che si tratta di un passo fondamentale per il rilancio dell’Anfiteatro come polo culturale. L’obiettivo è quello di coniugare la conservazione del patrimonio storico con le moderne esigenze di fruizione, permettendo al sito di diventare un punto di riferimento per eventi, concerti e manifestazioni culturali di vario genere.

Al momento non è stata comunicata una data precisa per la riapertura al pubblico, ma l’amministrazione garantisce aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori. La cittadinanza è quindi invitata a pazientare e a seguire le comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità di accesso future al sito.

Nel frattempo, il sindaco Pitta ribadisce l’importanza dell’intervento: “Comprendiamo il disagio che la chiusura può arrecare, ma si tratta di un sacrificio temporaneo per garantire una maggiore sicurezza e una migliore fruizione di uno dei beni culturali più importanti della nostra città”.

Resta quindi alta l’attenzione su un progetto che potrebbe segnare una svolta significativa per il patrimonio archeologico locale, con la speranza che i lavori si concludano nei tempi previsti, restituendo alla comunità un Anfiteatro più bello, sicuro e accessibile.