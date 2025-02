Foggia e provincia ricevono oltre 3,6 milioni dalla Regione per sanità, scuole e ambiente - Fabiano Amati - Fonte Immagine: regione.puglia.it

La Regione Puglia ha erogato importanti finanziamenti per sanità, istruzione, infrastrutture e politiche ambientali nella settimana dal 7 al 13 febbraio 2025. In totale, sono stati 40,7 milioni di euro distribuiti, con un focus significativo sulla provincia di Foggia.

Policlinico Riuniti di Foggia si distingue tra i beneficiari, ricevendo oltre 870 mila euro per il potenziamento delle infrastrutture sanitarie e il miglioramento dei servizi ai cittadini. Il Comune di San Severo è il maggiore beneficiario, con un contributo di 2,6 milioni di euro, destinati a progetti scolastici, ambientali e sociali. Il Comune di Foggia ha ottenuto 162 mila euro per interventi infrastrutturali, mentre il Comune di Accadia ha ricevuto 208 mila euro per sviluppo sostenibile.

Risorse Destinate alla Capitanata

I finanziamenti specifici per i Comuni della provincia di Foggia sono suddivisi come segue:

San Severo : 2.654.754 euro per migliorare l’istruzione, le politiche ambientali e i diritti sociali.

: per migliorare l’istruzione, le politiche ambientali e i diritti sociali. Foggia : 162.208 euro per iniziative infrastrutturali.

: per iniziative infrastrutturali. Accadia : 208.747 euro per progetti di sviluppo sostenibile.

: per progetti di sviluppo sostenibile. Biccari : 15.000 euro per interventi specifici.

: per interventi specifici. San Paolo di Civitate : 9.850 euro per investimenti territoriali.

: per investimenti territoriali. San Nicandro Garganico: 2.181 euro per manutenzione e servizi locali.

Inoltre, il Policlinico Riuniti di Foggia ha ricevuto un contributo di oltre 870 mila euro, destinato al rafforzamento della sanità pubblica e delle strutture ospedaliere.

Le Parole di Fabiano Amati

Fabiano Amati, Assessore regionale al Bilancio, ha commentato così i finanziamenti: “Questi investimenti sono essenziali per garantire crescita e benessere ai cittadini pugliesi, con un focus su risorse idriche, sanità, turismo e infrastrutture locali.”

Oltre ai fondi per la provincia di Foggia, altri beneficiari regionali includono Acquedotto Pugliese, con 18 milioni di euro, e ARET Pugliapromozione, con 4,4 milioni di euro per la promozione turistica.

Un Impegno Concreto per il Territorio

Dal 1° gennaio 2025, la Regione Puglia ha speso 1,57 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi destinati alla spesa corrente e 67,6 milioni agli investimenti in conto capitale. Questi finanziamenti rappresentano un impegno significativo per il miglioramento dei servizi pubblici e lo sviluppo sostenibile della provincia di Foggia.

