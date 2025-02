Foggia, zona blu sistemata ma strappo in maggioranza: Psi e Idm contestano la giunta Episcopo

La seduta del consiglio comunale di Foggia si è trasformata in un terreno di scontro politico, non solo per discutere la questione della sosta a pagamento e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma anche per il crescente dissenso all’interno della maggioranza. Se la zona blu sembra finalmente risolta, con il rinnovo per altri due anni della GPS, la società che gestisce le aree di parcheggio a pagamento, la cui stabilizzazione garantisce il lavoro a circa cinquantina di dipendenti, la vera polemica riguarda la sindaca Maria Aida Episcopo e la sua giunta.

Le forze di Partito Socialista (Psi) e Italia del Meridione (Idm) accusano la giunta di escludere le forze politiche alleate, alimentando il malcontento che potrebbe sfociare in un voto contrario al bilancio di previsione. Questa scadenza, ormai imminente, rappresenta un vero spartiacque per l’amministrazione.

I socialisti, in particolare, hanno richiesto un posto in giunta, con la Carmela Russo come possibile nuova componente, ma senza successo. Se questa richiesta non dovesse essere accolta, il partito potrebbe decidere di liberare un seggio in consiglio comunale, affidandolo a una giovane donna. Il malcontento di Italia del Meridione, che continua a chiedere più spazio all’interno della giunta, resta irrisolto, creando ulteriori frizioni all’interno della maggioranza.

