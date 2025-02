Gli italiani amano i gatti: fino a 300 euro al mese per cibo, accessori e cure - Fonte Immagine: Ansa

Gli italiani non badano a spese per i loro gatti, con una spesa mensile che può arrivare fino a 300 euro per cibo, accessori e cure veterinarie. Secondo un’indagine Eurispes, il 37,1% di chi possiede un animale ha scelto un micio, rendendolo il secondo animale domestico più diffuso dopo il cane (41,8%).

Un giro d’affari da milioni di euro

Nei punti vendita Coop Alleanza 3.0, il mercato legato ai gatti ha generato quasi 40 milioni di euro nel 2023, come comunicato dalla cooperativa in occasione della Giornata nazionale del gatto, che si celebra il 17 febbraio.

Le abitudini di spesa variano:

20,3% dei proprietari spende meno di 30 euro al mese

dei proprietari spende 60% spende tra 30 e 100 euro

spende tra 20% arriva a investire tra 100 e 300 euro al mese

Milioni di prodotti venduti per i mici di casa

I negozi Coop Alleanza 3.0, compresi i 20 punti Amici di Casa Coop, hanno registrato la vendita di 25 milioni di prodotti per gatti, tra alimenti e accessori. In particolare:

21 milioni di confezioni di cibo , tra cui 9 milioni a marchio Coop

, tra cui 1,3 milioni di accessori , con oltre 700mila lettiere assorbenti e 314mila lettiere agglomeranti

, con e 35mila prodotti per la cura , tra cui 15.600 antiparassitari e 19mila salviette e prodotti per il pelo

, tra cui e 24mila giochi, con il topolino di pezza e la pallina tra i preferiti dai felini

Questi dati confermano l’amore degli italiani per i gatti e la crescente attenzione verso il loro benessere, con un mercato in continua espansione.

