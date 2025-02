San Giovanni Rotondo – La scomparsa di Ciro Carpano ha lasciato un vuoto profondo tra gli amici e la famiglia. Un uomo giovane, conosciuto e apprezzato da chi ha avuto modo di stargli accanto, che ha dedicato la sua vita al lavoro nonostante le difficoltà, anche di salute.

Commerciante di prodotti ittici, ha affrontato con determinazione ogni sfida, compresa la malattia che, nell’ultimo periodo, lo aveva messo a dura prova. Nonostante le sofferenze, non ha mai smesso di recarsi ai mercati per portare avanti la sua attività.

La sua lotta è stata instancabile fino all’ultimo momento, quando un improvviso peggioramento, ancora oggetto di accertamenti presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ha interrotto il suo percorso. Spetterà alla medicina legale chiarire le cause della sua morte, giunta in un momento in cui il suo stato di salute sembrava in fase di cura.

Ciro era una persona generosa, sempre disponibile con la comunità. Sebbene negli ultimi anni avesse affrontato anche un percorso di reinserimento sociale, il suo impegno e la sua voglia di riscatto erano evidenti. Conosciuto affettuosamente come “Pallott” per il suo viso paffuto fin da bambino, negli ultimi giorni aveva cercato conforto negli amici, inviando messaggi carichi di speranza e timore. Non voleva arrendersi: chiedeva sostegno, amore e parole di incoraggiamento, determinato a tornare presto al lavoro.

La sua sofferenza è stata grande, ma non ha mai voluto pesarla sugli altri. Anche nei momenti più difficili, affrontava tutto con il sorriso e con le sue battute che sapevano strappare un sorriso a chi gli stava vicino.

Ciro lascia figli e famiglia nel dolore, insieme a un’intera comunità che ne piange la perdita. “Il mio cordoglio e quello dell’amministrazione AVS Sant’Orsola vanno ai suoi cari”, dichiara Salvatore Mazzamurro a StatoQuotidiano.it.

Un uomo che ha vissuto per il lavoro e per i figli, un esempio di forza e resilienza.

Nelle prossime ore la comunicazione sulla data dei funerali.