Il Manfredonia si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della stagione, quella di domenica contro il Francavilla in Sinni, un incontro che potrebbe determinare le sorti della salvezza. Il match si giocherà al “Miramare” alle 15, ed è un vero e proprio scontro diretto per la permanenza in Serie D. I sipontini sono obbligati a vincere per mantenere vive le speranze di salvezza diretta, dopo l’ottimo pareggio ottenuto sul campo della Nocerina Inferiore.

Il Manfredonia arriva all’appuntamento con il Francavilla in Sinni con un morale in rialzo, grazie al punto prezioso conquistato contro una delle squadre più forti del campionato, Nocerina. Dopo un periodo difficile, con quattro sconfitte esterne consecutive, i sipontini hanno finalmente interrotto la striscia negativa, e nel finale hanno anche sfiorato il colpaccio. Questo punto fuori casa ha dato una nuova carica alla squadra, permettendo di lavorare con maggiore serenità durante la settimana.

Una stagione altalenante per Elia Giampà, che dopo aver trovato poco spazio alla Fidelis, a Manfredonia è diventato un pilastro fondamentale per la difesa del tecnico Franco Cinque. Giampà è ora una delle pedine chiave per gli equilibri difensivi della squadra, determinante per le prossime sfide cruciali.

Lo riporta telesveva.it.